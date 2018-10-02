"Замирённый" США Ирак объявил джихад красавицам

После убийства в Багдаде бывшей королевы красоты иракской столицы и бывшей "Вице-мисс Ирака", 22-летней модели Тары Фарес Чамун, другим местным знаменитостям начали поступать угрозы расправы, передает ТАСС со ссылкой на телеканал "Ас-Сумария".

Согласно этим данным, в последние дни многие известные в стране люди начали получать в социальных сетях сообщения, в которых фигурировали два слова: "Твоя очередь". В частности, о получении такого послания рассказала "Мисс Ирака - 2015", 25-летняя Шима Касем, передает Daily Star.

Также сообщается, что в связи с получением таких угроз несколько человек, в том числе активистов, правозащитников и журналистов, поспешили закрыть свои банковские счета в Ираке и покинуть страну.

По данным местных властей, Тара Фарес была застрелена неизвестными в своем автомобиле в районе Кам-Сара в центре иракской столицы вечером 27 сентября. Как сообщалось, две пули попали девушке в голову, одна - в грудь. Она скончалась на месте. Министерство внутренних дел страны заявило, что в связи с убийством Фарес заведено уголовное дело, проводится расследование.

Тара Фарес родилась в городе Эрбиле в 1996 году. Она завоевала титул вице-мисс Ирака в 2014 году, когда в стране впервые за 42 года состоялся конкурс красоты. На следующий год ее признали первой красавицей Багдада.

Фарес убили через несколько дней после того, как ее назвали "звездой социальных сетей", отмечали СМИ. В своем Instagram красавица выкладывала довольно откровенные для исламского общества фотографии, у нее было более 2,7 млн подписчиков.

Фарес несколько лет прожила в Европе, но затем вернулась на родину. Она жила в столице Иракского Курдистана городе Эрбиле, но постоянно приезжала в Багдад. Модель выступала за права женщин и снималась в рекламе. Она была лицом многих популярных брендов. При этом девушка неоднократно оказывалась в центре скандалов в связи с публикациями в соцсетях своих снимков.

Это не первое преступление против представителей фэшн-индустрии в Ираке за последнее время. В августе при загадочных обстоятельствах были убиты в своих домах владелец салона красоты Рафиф аль-Ясери и фэшн-эксперт Раша аль-Хассан.

Кроме того, в конце сентября в городе Басра на юге Ирака в своей машине была застрелена активистка за права человека Суад аль-Али.

А в марте 2013-го в Тунисе исламский лидер выпустил фетву против молодой феминистки из организации FEMEN, в которой приговорил ее к смерти за фото топлес на страничке в Facebook.

19-летняя студентка Амина Тайлер на прошлой неделе опубликовала в соцсети фотографию, на которой была изображена полуобнаженной с написанными на теле словами: "Мое тело принадлежит только мне и не представляет чью бы то ни было честь". Мусульманский лидер в своей фетве заявил, что за этот поступок Амину следует выпороть, а затем забить камнями насмерть.

Но если там-то были лишь фетвы, то вот Саудиты - ребята более деловые и рубят головы за мирные протесты.

20 августа 2018-го года средневековая деспотия Саудовской Аравии - друг и партнёр Путина, европейских монархий и североамериканской империи - публично обезглавила правозащитницу и феминистку Эсру Аль-Хамгам (Esra Al-Ghamgam) за участие в мирных протестах против режима Саудитов.

В этом году в стране обезглавлено уже 75 заключённых и 51 приговорённый ожидает своей очереди.

Ни ООН, ни «демократическая пресса» не испытывают неудобств и не выражают ни малейшего беспокойства, как и нефтяные короли Путинской России.

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