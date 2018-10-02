Путинская пенсионная реформа обойдется бюджету в 500 млрд рублей

Пенсионная реформа с учетом президентских поправок потребует значительных дополнительных вливаний из бюджета, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.

"Еще один очень чувствительный вопрос: при планировании пенсионной реформы правительство исходило из того, что будет положительный финансовый результат в течение нескольких лет от этих мероприятий, но после принятия президентских поправок стало ясно, что не будет никакого дохода от этих мероприятий по изменению пенсионной системы, а наоборот - правительство должно будет профинансировать президентские поправки", - цитирует ТАСС Путина.

В свою очередь первый вице-премьер Антон Силуанов подтвердил, что Минфину придется увеличивать трансферты Пенсионному фонду России из-за внесения президентских поправок в пенсионное законодательство. По его словам, объем этих дополнительных трансфертов в первое время составит порядка 100 млрд руб. в год, а в целом потребуется дополнительно более 500 млрд руб. в течение шести лет.