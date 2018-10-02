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Московский листок

Путинская пенсионная реформа обойдется бюджету в 500 млрд рублей

Опубликовано 02.10.2018 в разделе комментариев 3

Путинская пенсионная реформа обойдется бюджету в 500 млрд рублей

Пенсионная реформа с учетом президентских поправок потребует значительных дополнительных вливаний из бюджета, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.

"Еще один очень чувствительный вопрос: при планировании пенсионной реформы правительство исходило из того, что будет положительный финансовый результат в течение нескольких лет от этих мероприятий, но после принятия президентских поправок стало ясно, что не будет никакого дохода от этих мероприятий по изменению пенсионной системы, а наоборот - правительство должно будет профинансировать президентские поправки", - цитирует ТАСС Путина.

В свою очередь первый вице-премьер Антон Силуанов подтвердил, что Минфину придется увеличивать трансферты Пенсионному фонду России из-за внесения президентских поправок в пенсионное законодательство. По его словам, объем этих дополнительных трансфертов в первое время составит порядка 100 млрд руб. в год, а в целом потребуется дополнительно более 500 млрд руб. в течение шести лет.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Русское возрождение написал 02.10.2018 22:45
Логики в действиях Кремля быть не может по определению. Как прикажут хозяева на Западе, так кремлевская колониальная администрация и поступает.
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а может сэкономить и послать эту пенсионную реформу наhер?
koi-8 написал 02.10.2018 22:29
всем выгода? разве нет?
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россияне. оказывается, еще должны заплатить за то что их обчистили)))))
корнхолио написал 02.10.2018 22:02
реальная жесть!
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