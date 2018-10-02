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Московский листок

Очередной антисоветчик-педофил задержан в Карелии

Опубликовано 02.10.2018 в разделе комментариев 1

гулаг карелия педофилия антисоветчина
Очередной антисоветчик-педофил задержан в Карелии

В Карелии по делу о педофилии задержан директор Медвежьегорского городского музея Сергей Колтырин, сообщает портал "Петрозаводск говорит" со ссылкой на силовые структуры региона и портал "Республика" со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.  

На сайте карельского главка Следственного комитета сообщается о задержании двоих мужчин по подозрению в развратных действиях, совершенных группой лиц (часть 4 статьи 135 УК), имена задержанных не уточняются. 

"По версии следствия, в сентябре 2018 года подозреваемые совершили развратные действия в отношении несовершеннолетнего", - сообщает ведомство, отмечая, что намеревается ходатайствовать об аресте подозреваемых. По данным источников "Республики", речь идет о развратных действиях в отношении 13-летних мальчиков. 

Музей под руководством Сергея Колтырина отвечает за состояние лесного массива Сандармох, где глава карельского отделения "Мемориала" Юрий Дмитриев в конце 1990-х нашел массовые захоронения репресированных и советских солдат. 

Колтырин негативно отзывался о раскопках захоронений, которые в августе 2018 года проводило Российское военно-историческое общество. "Пятый канал" называет Колтырева заместителем Дмитриева, однако в "Мемориале" "Медиазоне" сообщили, что институционально историки никак не связаны, они лишь занимались одной темой. 

Дело фотопедофила Юрия Дмитриева 

Напомним, историка и правозащитника Юрия Дмитриева обвиняли в развратных действиях (ст. 135 УК РФ) и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери (п. "в" ч. 2 ст. 242.2 УК РФ), а также в незаконном хранении оружия (ст. 222 УК РФ). Поводом для возбуждения уголовного дела стали фотографии обнаженной дочери, которые Дмитриев хранил на своем компьютере в папках "здоровье" и "контроль". 

Сам историк говорил, что фотографировал девочку по рекомендации врачей, чтобы контролировать ее физическое развитие. Эти фотографии Дмитриев никому не показывал и никому не отправлял. В 2015 году он сделал всего одну фотографию, а в 2016 году - ни одной. 

Историк находился под следствием с 13 декабря 2016 года. 5 апреля 2018 года Петрозаводский горсуд полностью оправдал 62-летнего Дмитриева по "сексуальным" статьям, признав его виновным лишь в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. 

Суд приговорил его к 2,5 года ограничения свободы, но с учетом проведенного под арестом времени Дмитриева отпустили на свободу. Ему необходимо было три месяца отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции Федеральной службы исполнения наказаний. 

Однако прокуратура оспорила этот вердикт, и в середине июня Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение. 27 июня Дмитриева снова задержали. 

На следующий день стало известно, что в отношении историка возбуждено новое уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста"). Дмитриева арестовали на два месяца. 

По версии следствия, с 2012 по 2016 год Дмитриев в Петрозаводске совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери. Адвокат историка Виктор Ануфриев рассказывал, что дело возбудили на основании двух бесед с девочкой. Первый раз с ней разговаривала родная бабушка и психолог, во второй раз - следователь и психолог. Юрист считает, что следователь "специально пытался получить от нее информацию, убийственную для Юрия Алексеевича".

От редакции: Удивительное дело: антисоветчина как извращение родной истории почему-то поражает умы неизбежными извращениями и в сфере интимного. Помните, как это было у Владимира Буковского в Лондоне? Вроде только фотографии - но и самодельная, хоум-видео педо-порнография... И Дмитриев, похоже, не только фотографировал приёмную-то свою дщерь. Никто из психоаналитиков пока не отважился исследовать эту корреляцию (красивое название монографии было бы: "Антисоветчина - клинический случай педофилии") - но случаев-то набирается уже достаточно, прямо-таки выборка.

Кстати, интересно какие ужосы ГУЛАГа искал он в "Медвежке" (как её звали зэка) - лагерь там был образцовый на Беломорканале, единственное место, где поставили памятник Ягоде (да-да, но простоял он недолго), там был даже оперный театр, созданный заключёнными, а порядки в 1935-м были прямо-таки либеральными: "политические" гуляли у озера, участвовали в оперной самодеятельности, "голубые" пары не разлучали даже в лагере, а "натуралы" вступали в половые связи под открытым небом, как свободные люди, и не было над ними вертухаев (всё это описано в автобиографической книге "На островах ГУЛАГа" Евгении Фёдоровой с моим предисловием). Многие заключённые после освобождения оставались вольнонаёмными работать в "Медвежке" (городок при лагере бурно рос, собственно, он с тех пор там и существует - спасибо "рабскому труду" строителей ББК) - так там было хорошо. Но понятно, что нынче там только ужосы ищут "историки", юными попками успокаивающие свои разгорячённые гражданские чувства обличителей "совка"...

Все "историки", пытающиеся подсочинить к ближайшим откопанным костям страшилки про безжалостный НКВД и "Большой террор" - то в педофилии подозреваются, то вот в групповухах "голубого" свойства... Воистину, мозаичность (психиатрический термин) поражения психики отражается у антисоветчиков по вертикали - от генерального, от стержня, от самовосприятия как гражданина "страны-убийцы", адского ГУЛАГА, к частностям, коими являются их невинные шалости в области интимного. Ведь проклятый тоталитаризм и за это сажал в ГУЛАГ - а теперь-то свобода. Как шутил Максим Калашников о постмодернистах французских (Мишеле Фуко) - "протестная педерастия"... 

Дмитрий Чёрный, гражданин СССР 

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
и еще пару слов написал 02.10.2018 23:04
Ох, темные это дела! Вот взять, к примеру, Николая Ивановича Ежова... ну, того, который репрессировал, - он был антисоветчиком или как? Опять-таки, тот же Вова Путлер - когда был комсомольцем, а потом коммунистом... или вот, к примеру, Чикатила - член КПСС... темные это дела!
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