Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В ход пошло всё - от отключения света и тепла в зимние морозы до угроз отобрать детей

Опубликовано 04.10.2018 автором А.Зимбовский в разделе комментариев 0

власть жилье
В ход пошло всё - от отключения света и тепла в зимние морозы до угроз отобрать детей

Мы уже неоднократно писали о ситуации в доме 27 на Проспекте Победы (Петропавловск-Камчатский). О том, как жулики, объявившие данный дом своей собственностью, при поддержке городской и областной администраций пытались отобрать дом у жильцов. В ход пошло всё - от отключения света и тепла в зимние морозы до угроз отобрать детей. 

В результате устроенной жильцами (при поддержке московских коммунистов) кампании протеста - стало потише. Более того, администрация даже попыталась через суд изъять у жуликов дом и передать его в городской жилой фонд. Только вот методы для этого администрация стала применять достаточно странные. 

Итак, слово Токуновой Ларисе Владимировне, юристу, защищающему жильцов данного общежития: 

- По результатам прошедших судебных заседаний складывается навязчивое впечатление, что Администрация ПКГО вышла в суд для признания сделки приватизации общежития, расположенного по ул. Пр. Победы, 27 в г. Петропавловске – Камчатском, чисто формально – лишь бы отбыть процессы и поставить галочку о том, что Администрация обратилась в суд и тем самым отреагировала на Информационное письмо прокуратуры, которым была поставлена в известность о незаконности сделки приватизации общежития. 

Мой 34-летний опыт практической юридической деятельности позволяет сделать вывод, что представители Администрации как иск написали формально, для галочки, также и ведут себя в процессе, не стараясь реально процесс выиграть, отстоять свою позицию и вернуть здание общежития в муниципальную собственность. 

Претендуя на всё здание общежития, представители Администрации даже сами не заявили о третьих лицах, собственниках части помещений, принадлежащих предпринимателям Наумовой и Солнцевой, хотя я им говорила неоднократно, что есть ещё собственники части здания общежития, фамилии собственников называла, просила ознакомиться с материалами инвентарных дел ГУП БТИ на здание общежития. Только на третьем заседании об этом заявила представитель ОАО «Камчатжилстрой». 

Администрация, являясь истцом, не провела подготовительную работу, собственное расследование и даже не знала, что общежитие, как объект недвижимости, не значится в Росреестре, его давно раздробили на помещения. 

Кроме того, представители Администрации не тревожатся за прояснение ситуации с тем, как жилые помещения в общежитии вдруг стали нежилыми, а адрес с Пр. Победы 27 вдруг поменялся на Пр. Победы, 27/1 (это произошло уже после начала слушаний по делу). А всё это надо суду знать, чтобы вынести законное и обоснованное решение. 

Суд задает эти вопросы, спрашивает, что прояснилось, но не представители Администрации ПКГО, ни Министерства имущественных и земельных отношений, ни ГУП БТИ по данным вопросам вразумительных ответов не дают, для них как вопросы суда, так и возможность ответов на них - полная абстракция. Хотя из имеющихся документов и ответов Прокуратуры города Петропавловска – Камчатского всё понятно. Но указанные представители даже согласно имеющимся документам не могут сложить свою позицию. 

Более того, в прошлом судебном заседании суд попросил представителя Администрации развернуто обосновать заявленные требования. Но представитель Администрации не способна была обосновать заявленные требования и попросила суд предоставить возможность ответить на вопросы суда в следующем судебном заседании. Поэтому всё же самое главное это то, что как будто бы специально исковые требования Администрация поставила так, что попадает под пропуск срока исковой давности для обращения в суд, о применении которого уже заявила представитель ответчика. 

Для того, чтобы выиграть этот процесс следует руководствоваться как законом, так и судебной практикой. В частности по аналогичному сахалинскому делу № А59-4005/2015, которое прошло апелляцию и кассацию. Дело было направлено на новое рассмотрение и Администрация города Южно-Сахалинска добилась права собственности на здание общежития в аналогичной ситуации, но требования были поставлены ни о признании недействительной сделки приватизации, а о признании права муниципальной собственности Администрации города Южно-Сахалинска на здание общежития. Тексты этого судебного решения были представлены мной ещё в конце года лично губернатору и мэру города. При этом мной было пояснено, что Сахалин проложил нам зеленую дорогу в решении спора по общежитию и нам уже не надо изобретать велосипед. 

Представители Администрации и Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края не подготовлены к процессам, что указывает на неуважение к суду, так как вопросы суда остаются без ответов. Как суду тогда разобраться в деле? Заявить такой серьёзный иск, который тянет за собой серьёзные финансовые последствия, и сидеть в процессе практически с отсутствующим видом – это верх цинизма. Либо же это позиция Администрации - просто проиграть процесс (то есть слить его, как принято выражаться на современном сленге). Других вариантов нет!" 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Будет ли дуэль Золотова с Навальным?:
Результаты
Интернет-ТВ
Переименование Зыряновска
Переименование Зыряновска
03.10.2018
Крушение кремлевской картины мира
Крушение кремлевской картины мира
04.10.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
США почему-то недовольны передачей С-300 Сирии (1)
В ход пошло всё - от отключения света и тепла в зимние морозы до угроз отобрать детей (0)
Путин победил великий русский народ (4)
Самая коррупционная "стройка века" будет продолжена, обрадован Рогозин (2)
Главный "питерский" велел Полтавченко отчаливать из Ленинграда (1)
Израиль продолжит бомбардировки "замирённой" Путиным Сирии (3)
За акцию против пенсионной реформы арестованного Навального не помиловал даже Мосгорсуд (4)
Жена полковника Захарченко, как его мать и сестра год назад, беспрепятственно эмигрировала (5)
Хакасией будет править наместник Путина Развожаев - без революционно-зудящей "з" (2)
Особый для Украины статус Донбасса "продлён" президентом (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Смoтрите, ктo ушёл
Максим Калашников Максим Калашников: Крушение кремлевской картины мира
Максим Калашников Максим Калашников: Путин назвал Скрипаля предателем, а в МИДе его защищают
Максим Калашников Максим Калашников: Питерцы! Нас вас с приморцами теперь - надежда. Все - против кандидатов от "ЕР"
Максим Калашников Максим Калашников: Питерцы! На вас с приморцами теперь - надежда. Все - против кандидатов от "ЕР"
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss