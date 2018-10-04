Мы уже неоднократно писали о ситуации в доме 27 на Проспекте Победы (Петропавловск-Камчатский). О том, как жулики, объявившие данный дом своей собственностью, при поддержке городской и областной администраций пытались отобрать дом у жильцов. В ход пошло всё - от отключения света и тепла в зимние морозы до угроз отобрать детей.

В результате устроенной жильцами (при поддержке московских коммунистов) кампании протеста - стало потише. Более того, администрация даже попыталась через суд изъять у жуликов дом и передать его в городской жилой фонд. Только вот методы для этого администрация стала применять достаточно странные.

Итак, слово Токуновой Ларисе Владимировне, юристу, защищающему жильцов данного общежития:

- По результатам прошедших судебных заседаний складывается навязчивое впечатление, что Администрация ПКГО вышла в суд для признания сделки приватизации общежития, расположенного по ул. Пр. Победы, 27 в г. Петропавловске – Камчатском, чисто формально – лишь бы отбыть процессы и поставить галочку о том, что Администрация обратилась в суд и тем самым отреагировала на Информационное письмо прокуратуры, которым была поставлена в известность о незаконности сделки приватизации общежития.

Мой 34-летний опыт практической юридической деятельности позволяет сделать вывод, что представители Администрации как иск написали формально, для галочки, также и ведут себя в процессе, не стараясь реально процесс выиграть, отстоять свою позицию и вернуть здание общежития в муниципальную собственность.

Претендуя на всё здание общежития, представители Администрации даже сами не заявили о третьих лицах, собственниках части помещений, принадлежащих предпринимателям Наумовой и Солнцевой, хотя я им говорила неоднократно, что есть ещё собственники части здания общежития, фамилии собственников называла, просила ознакомиться с материалами инвентарных дел ГУП БТИ на здание общежития. Только на третьем заседании об этом заявила представитель ОАО «Камчатжилстрой».

Администрация, являясь истцом, не провела подготовительную работу, собственное расследование и даже не знала, что общежитие, как объект недвижимости, не значится в Росреестре, его давно раздробили на помещения.

Кроме того, представители Администрации не тревожатся за прояснение ситуации с тем, как жилые помещения в общежитии вдруг стали нежилыми, а адрес с Пр. Победы 27 вдруг поменялся на Пр. Победы, 27/1 (это произошло уже после начала слушаний по делу). А всё это надо суду знать, чтобы вынести законное и обоснованное решение.

Суд задает эти вопросы, спрашивает, что прояснилось, но не представители Администрации ПКГО, ни Министерства имущественных и земельных отношений, ни ГУП БТИ по данным вопросам вразумительных ответов не дают, для них как вопросы суда, так и возможность ответов на них - полная абстракция. Хотя из имеющихся документов и ответов Прокуратуры города Петропавловска – Камчатского всё понятно. Но указанные представители даже согласно имеющимся документам не могут сложить свою позицию.

Более того, в прошлом судебном заседании суд попросил представителя Администрации развернуто обосновать заявленные требования. Но представитель Администрации не способна была обосновать заявленные требования и попросила суд предоставить возможность ответить на вопросы суда в следующем судебном заседании. Поэтому всё же самое главное это то, что как будто бы специально исковые требования Администрация поставила так, что попадает под пропуск срока исковой давности для обращения в суд, о применении которого уже заявила представитель ответчика.

Для того, чтобы выиграть этот процесс следует руководствоваться как законом, так и судебной практикой. В частности по аналогичному сахалинскому делу № А59-4005/2015, которое прошло апелляцию и кассацию. Дело было направлено на новое рассмотрение и Администрация города Южно-Сахалинска добилась права собственности на здание общежития в аналогичной ситуации, но требования были поставлены ни о признании недействительной сделки приватизации, а о признании права муниципальной собственности Администрации города Южно-Сахалинска на здание общежития. Тексты этого судебного решения были представлены мной ещё в конце года лично губернатору и мэру города. При этом мной было пояснено, что Сахалин проложил нам зеленую дорогу в решении спора по общежитию и нам уже не надо изобретать велосипед.

Представители Администрации и Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края не подготовлены к процессам, что указывает на неуважение к суду, так как вопросы суда остаются без ответов. Как суду тогда разобраться в деле? Заявить такой серьёзный иск, который тянет за собой серьёзные финансовые последствия, и сидеть в процессе практически с отсутствующим видом – это верх цинизма. Либо же это позиция Администрации - просто проиграть процесс (то есть слить его, как принято выражаться на современном сленге). Других вариантов нет!"