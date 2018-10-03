Анатолий Баранов: Москве нужен еще и имидж террористического режима? И так уже по нижнюю губу в санкциях

Дал интервью "Свободной прессе".

Депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук обвинил Россию в подготовке терактов с целью дестабилизации ситуации на Украине. Информацию об этом он получил из, якобы, «заслуживающих доверия» источников из Москвы.

По его словам, целями терактов могут быть «общественные деятели, враги Москвы или их адепты».

— Зачем так уж реагировать на каждое выступление в дурдоме? — недоумевает главный редактор ФОРУМ. мск Анатолий Баранов. — Мы пока что видим наглядно украинский терроризм, причем явно государственный терроризм. А среди громких убийств на Украине назвать хоть одно «рукой Москвы» довольно трудно, тем более что периодически выплывают сугубо украинские исполнители и заказчики.

— Днем ранее о подготовке Россией массовых терактов на Украине рассказал и Бабченко…

— Бабченко, конечно, архисерьезный источник. Что касается массовых терактов, то я для них вообще не вижу причин: Москве нужен еще и имидж террористического режима? И так уже по нижнюю губу в санкциях.

— Может ли СБУ специально инсценировать теракты, чтобы обвинить Россию? Или даже не инсценировать…

— СБУ, как известно, может всё. И ей все сходит с рук. Это аффилированная с ЦРУ организация, а вы много слышали шума по поводу преступлений ЦРУ? Такое складывается ощущение, что есть структуры, которые мировая пресса обходит молчанием, чего бы они ни делали. Давайте вспомним расстрел на Грушевского, знаменитую «небесную сотню» — кадры обошли весь мир, а обвинения в адрес бывшего президента Януковича, косвенно и Москвы, были абсолютно безапелляционны. Потом начали проясняться детали, и выяснилось, что «руки Москвы» и близко не было, все делалось в Киеве и без участия бывшего президента. И мировые СМИ как-то «забыли» про эту тему. А тремя месяцами позже — «Одесский Холокост», зверское убийство людей украинскими националистами, явно управлявшимися из Киева. И что мировые СМИ? Им это оказалось неинтересно…

— Как, исходя из этого, вести себя Москве? Не обращать внимание?

— Информационно-пропагандистская машина Кремля работает так топорно и неумело, что да, лучше им жевать, чем говорить. Даже когда они правы на 100 процентов, когда говорят чистую правду — создается впечатление, что врут. Лучше молчать.

Вот, гляньте на историю с домом Киселева в Коктебеле. Похоже, что Киселев в целом прав, но исполнение такое, что он, извините, ну в полном дерьме. И это главный пропагандист кремля! Лучше бы просто промолчал, мало ли что написали в какой-то местечковой газетке. А теперь вся страна обсуждает.

— Насколько подобные «фишки» работают после странного покушения на самого Мосийчука и инсценировки убийства Бабченко? Кто-то в это верит?

— Подобные «фишки» работают. Массовые читатель даже не всегда связывает две лежащие на поверхности вещи, скажем, конфуз с «убийством» Бабченко и его нынешние заявления. Но мне чертовски любопытно, как теперь работают «профессионалы» в Кремле, не способные противостоять даже колхозному уровню украинских политтехнологий. Какое уж там ЦРУ, АНБ, фонд Сороса…