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Московский листок

Страна угорает от пляжного патриотизма

Опубликовано 03.10.2018 в разделе комментариев 0

крым туризм курорт
Страна угорает от пляжного патриотизма

В летнем сезоне 2018 года Россия заняла второе по количеству проданных в стране туристических путевок, заявила журналистам директор Ассоциации туроператоров России Майа Ломидзе. По объему продаж туристических путевок в России лидирует Турция. Российское направление — на втором месте. 

Затем идут Греция, Испания, Кипр, Тунис, Болгария, Доминикана и Хорватия.

***

Вот читаю заголовки наших СМИ типа "Россия заняла второе место по популярности у туристов в 2018 году‍" и думаю - дожили, добились! Мировая буржуазия бросила свои Лазурки с Гавайями, и кинулась в Геленджик и Коктебель, плавать наперегонки с какашками и смотреть на виллу Димы Киселева. 

А оно, оказывается, вот как - это среди сугубо российских туристов российские же родные говны стали вторыми, и все равно опосля турецких. И объяснение очевидно - денег у людей стало меньше, вот и поехали вместо Сейшел в Сочи. Опять же Крым уже не заграница, а отечественный курорт - тоже статистика.

Собственно, войди вовремя войска Александра Третьего в Константинополь, и Россия среди россиян на первом месте была бы. Болгария тоже одно время "не заграница" была, еще б чуток, и говорили б не о "триедином", а "четвероедином российском народе". Хотя русский и турок близнецы-братья звучало б завлекательней, учитывая, что несостоявшихся родственников в полтора раза больше, чем разведенных с нами украинцев. Истанбул - мать городов русских!

А теперь вот ни Сухум, ни Гагры, ни Батуми в обнадеживающую статистику пляжного патриотизма не входят. Как и Ленкорань с Эчмиадзином. 

И ведь предлагалось же развивать курорты Баренцева моря! Но нет, не захотели...

А.Б.



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