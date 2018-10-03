У пострадавших в результате взрыва в дагестанской школе подростков ожоги до 90% тела

По данным ГУ МЧС по региону, во вторник пять подростков были госпитализированы после взрыва напольных электрических весов в спортивном зале школы в Левашинском районе Дагестана. СУСК России по республике сообщил, что произошел взрыв "неизвестной смеси" в тренерской комнате спортзала в селе Эбдалая.

"Пострадали пятеро ребят — старший 2000 года рождения, а младший 2004 года рождения. Они получили крайне тяжелые ожоги: от 60 до 90% тела. Их транспортировали в ожоговый центр Республиканской клинической больницы", — рассказал собеседник агентства.