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Московский листок

У пострадавших в результате взрыва в дагестанской школе подростков ожоги до 90% тела

Опубликовано 03.10.2018 в разделе комментариев 0

У пострадавших в результате взрыва в дагестанской школе подростков ожоги до 90% тела

По данным ГУ МЧС по региону, во вторник пять подростков были госпитализированы после взрыва напольных электрических весов в спортивном зале школы в Левашинском районе Дагестана. СУСК России по республике сообщил, что произошел взрыв "неизвестной смеси" в тренерской комнате спортзала в селе Эбдалая. 

"Пострадали пятеро ребят — старший 2000 года рождения, а младший 2004 года рождения. Они получили крайне тяжелые ожоги: от 60 до 90% тела. Их транспортировали в ожоговый центр Республиканской клинической больницы", — рассказал собеседник агентства.



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