Наши судьи мух ноздрёй не бьют

15 июня 1215 года в долине Темзы, вблизи местечка Солсбери, была подписана Великая Хартия вольностей - жалованная королевская грамота, став¬шая итогом борьбы феодальной знати (баронов) и примкнувших к ней других социальных сословий и групп против королевского на¬логового и административного произвола.

Хартия объявляла дарованные свободы и частную собственность священными и неприкосновенными - Ни один свободный человек не будет арестован или заключен в тюрьму, или лишен владения, или объявлен вне закона, или из¬гнан, или каким-либо способом обездолен… иначе как по законному решению суда…

С тех пор собственность в Англии стала священной и неприкосновенной. Отношение к собственности стало одним из критериев того, что сегодня называют европейскими ценностями.

Это именно то, что так не хватает на просторах от России до Китая.

28 декабря 2017 года апелляционным определением Верховного суда Российской Федерации (дело № 56 АПУ 17 – 20) приговор Судебной коллегии Приморского краевого суда от 5 декабря 2016 года в целом был оставлен без изменения.

Согласно судебному акту краевого суда, вынесенному от имени Российского государства - Мещеряков Игорь Львович и другие (всего 12 человек) - были осуждены по особо тяжкой статье уголовного закона РФ - 210 статье УК РФ - Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней), ст. 159 УК РФ (мошенничество) и другим статьям уголовного закона.

«Ну и что?» - скажете вы? Осудили и правильно сделали. У нас зря не сажают. Давно пора наводить в стране порядок. Коррупция кругом, даже на выборах. Сталина на них не хватает.

Мы только «за» – порядок в стране давно наводить пора. Но не может быть построен порядок для одних на беззаконии других.

***

Как вы считаете, возможно ли в правовом государстве, каковым считают Россию правоохранительные органы, приговорить граждан своей страны к длительным тюремным срокам за совершение особо опасного преступления, по которому не возбуждалось уголовное дело и не предъявлялось обвинение в установленном законом порядке?

Исключено. И мы так считали, пока не ознакомились с материалами уголовного дела № 138212, вошедшего в историю юриспруденции, скорее не под казённым номером, а под инициальной аббревиатурой неустановленного лица. По крайней мере, шуму было много, а равно и арестов лиц приморского истеблишмента. Даже губернатора, находящегося на самом верху пищевой цепочки приморской коррупции, за компанию загребли поначалу. Но потом разобрались, что он из своих, из «братков» и у правоохранительных органов хватило «мужества», Дарькина - «понять и простить». Какой ни есть, а он родня (зачёркнуто) социально близкий им.

Остальным повезло меньше.

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Когда продавалось оспариваемое правоохранительными органами имущество на торгах, как того и требовал закон, оно проходило процедуру оценки независимыми оценщиками (в частности оценщиком Васькиным). И было продано, как обычно это бывает, выше их оцененной стоимости. Поскольку шёл торг и побеждал тот покупатель, который предлагал более высокую маржу для государства. Потом, в ходе судебного разбирательства, экспертиза Васькина и других оценщиков не понравилось судьям (слишком не тот ущерб получался) и суд назначил свою судебную экспертизу и поручил это дело специалистам из Хабаровска, чтобы исключить возможные коррупционные связи с подозреваемыми лицами. И чтобы сумма ущерба составила 550 миллионов, который уже определили следственные органы.

Хабаровчане судебную экспертизу делали полтора года. Однако, краевой суд их заключением явно был недоволен. Судебная экспертиза показала: часть объектов предыдущими экспертами была завышена и проданные объекты стоят значительно ниже, часть была оценена по такой – же стоимости, то есть подтверждена предыдущая оценка, и только незначительная часть, по мнению хабаровчан, была оценена ниже их стоимости и объекты стоят чуть дороже. Но общая сумма проданного имущества на публичных аукционах, к великому разочарованию краевого суда, была ниже 550 миллионов рублей. То есть оценка Васькиным, по которой продавались объекты, была завышена, что он и признал при его допросе в судебном заседании. И не просто признал, но и на основании нормативных актов указал на свои ошибки при проведении оценки.

Суд задумался. Если признавать судебную экспертизу, которую он сам и назначал, то ущерба нет государству. Скорее наоборот, всё продано дороже и убытки понёс бизнес. Если вернуться назад и признать экспертизу Васькина и других оценщиков, полетит всё уголовное дело в тартарары. Оправдать обвиняемых – «честь» мундира не позволяет. И кто тогда ответит за содержание в СИЗО в четырёхместных камерах с крысами невиновных людей, куда бедолаг набивали как селёдку по 30 человек и спали они по очереди?

Но наша судебная система, как мы убеждаемся на примере этого уголовного дела, не мух ноздрёй бьёт и всегда выход найдёт. И нашла довольно оригинальное решение.

В той части, где их устраивала оценка хабаровской экспертизы и стоимость была больше васькинской, суд взял экспертизу хабаровчан. Где не устраивала оценка хабаровчан стоимость проданного имущества, суд брал оценку Васькина, которая была выше, чем у судебной экспертизы. Так и натянули из двух экспертиз одну и получили требуемый для суда ответ – ущерб 550 миллионов рублей. С правовой точки зрения это конечно полный пипец и закон не допускает подобного подсчёта ущерба. Но суд у нас в последнее время руководствуется, опять – же как показало это уголовное дело, зачастую не законом, а политической волей начальства. Проще сказать – подогнали нужный для себя ответ по стоимости проданных объектов для «правильного» значения.

В школе нерадивых учеников за подгонку нужного ответа при решении задачек наказывали, ставили им двойки. В нашем случае пока наказаны только те, против кого ответ подгоняли судейские чиновники, чтобы закатать обвиняемых на длительные сроки. Думаем, с таким подходом посадить в каталажку у нас можно любого. Подгонят нужный ответ для приговора и дел – то всех. Даже уголовного дела не будут возбуждать. А зачем заморачиваться, когда и так Верховный суд утвердит приговор первой инстанции.

Но и это не самый страшный косяк уголовного дела. Есть такие косяки, которые косяками назвать – то и язык не поворачивается. Скорее это из области «Очевидное и невероятное». Вот уж, действительно, наши судьи мух ноздрёй не бьют.

Как вы считаете, возможно ли в правовом государстве, каковым по Конституции провозглашается Россия, приговорить гражданина к длительным тюремным срокам за совершение особо опасного преступления, по которому не возбуждалось уголовное дело и не предъявлялось обвинение в установленном законом порядке?

Ну, проще говоря, возможно ли схватить на улице первого попавшего гражданина, огульно обозвать его преступником и посадить в тюрьму? При этом, не возбуждая уголовного дела и не предъявляя в установленном законом порядке обвинения?

До недавних пор мы считали, что это просто невозможно. Потому что этого не может быть. Потому что этого не может быть никогда. Однако и тут мы сильно ошибались. Так как считали подобное из области сказок или анекдотов про судебную систему. Забыли, что власть у нас уже давно сказку в быль превратила.

После вынесения обвинительного приговора и вступления его в законную силу в Верховном суде, подсудимые, естественно, в поисках правды и справедливости, бросились за защитой, как того и требовал закон, в более высокую инстанцию – в Президиум Верховного суда Российской Федерации. В своей жалобе они недоумевали, как можно было их приговорить к длительным срокам по тяжким статьям 210 и 159 УК РФ, если в отношении их по этим статьям уголовное дело не возбуждалось и не предъявлялось в установленном законом порядке обвинение?

Верховный суд – как никак орган – то конституционный и входит в систему государственной власти – своим постановлением от 31 мая 2018 года отказал в рассмотрении жалоб.

Непосвящённый в материалы уголовного дела юрист расценит такой ответ как несостоятельность доводов защиты, поскольку, как следует из ответа Верховного суда, суд исследовал все ходатайства защитников подсудимых и принял по ним правильные решения. Любой здравомыслящий человек это расценит, что уголовные дела по 210 статье возбуждались и обвинения предъявлялись в установленном законом порядке. Любой здравомыслящий, но не посвящённый в материалы дела.

Посвящённый, тем более с юридическим образованием, поймёт, что Верховный суд не зная как правильно реагировать на такой классический косяк следствия, дал расплывчатый ответ, не сослался на конкретные документы следствия о возбуждении уголовного дела. Дескать, решения приняты правильные и непонятно почему это защита бузит и придумывает всякие небылицы. Не могли следователи и судьи так лохануться, вынести приговор без возбуждения уголовного дела и предъявления обвинения, как это предписано уголовно – процессуальным кодексом РФ.

Как неоднократно отмечал Конституционный суд Российской Федерации, положения уголовно – процессуального кодекса РФ не содержат норм, позволяющих привлекать лицо к уголовной ответственности в связи с совершением им преступления, по признакам которого уголовное дело не возбуждалось.

Интересно, как же Приморский наш суд сподобился приговорить Игоря Мещерякова и других «мошенников» из преступного сообщества к длительным тюремным срокам, если уголовные дела по 210 ст. (Организация преступного сообщества) и 159 (Мошенничество) не возбуждались и обвинения в установленном законе порядке не предъявлялись?

Суд попал в позицию, как мы указали выше, Цугцва́нг, то есть в такое положение, в котором любой ход игрока ведёт к ухудшению его позиции. Потому и делает отписки на возражения защиты незаконно осужденных, потому что любое действие или бездействие все равно приведёт к ухудшению ситуации лиц, которые допустили неправосудное решение, то есть «делать нельзя и не делать нельзя».