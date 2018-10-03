Переименование Зыряновска

На прошлой неделе в Восточном Казахстане власти переименовали город Зыряновск в Алтай, что стало показательным шагом акима региона Данияла Ахметова, в деле дерусификации и декоммунизации края и всей страны. Тем более старому нукеру Елбасы надо было отличиться и сломить сопротивление горожан, которые умудрились массовым сбором подписей на время отстоять название «Коммунистическая» в наименовании центральной улицы города.

Мы уже писали, что бывший член КПСС, а ныне аким области уже пообещал сменить название более 130-ти населенных пунктов Восточно-Казахстанской области и убрать всё то, что хоть как-то напоминает о советском прошлом, а также демонтировать и уничтожить последние памятники деятелям социалистической эпохи. Таким образом, нависла угроза и над памятником Ленину, который еще стоит в центре Зыряновска и многие годы мозолит глаза местным чиновникам.

Понятно, что в действительности под прикрытием «о массовых репрессиях» и «голодоморе», власти в действительности уничтожают не только советскую символику, но и уничтожают исторические названия, проводя политику тотальной дерусификации региона, как это явно видно на примере Зыряновска. Надо понимать, что вслед за таким доблестным переименованием неминуемо настанет очередь Павлодара, Петропавловска, Усть-Каменогорска и других городов и районных центров Казахстана.

Причем происходит типичная и наглая профанация «общественной поддержки» данной национал-популистской политики, когда проводятся так называемые «общественные слушания» с заранее подобранным составом из числа членов партии «Нур-Отан» и государственными служащими. Правда в истории с Зыряновском это не прошло так гладко, как хотели чиновники из администрации президента.

Вот, например, что пишет корреспондент сайта YK-news.kz: «Зал КДЦ «Горняк» не вместил всех желающих присутствовать на слушаниях. Несмотря на это, никто из горожан не ушел. Люди стояли в течение часа — именно столько длились слушания. Выслушать всех желающих за это время просто не успели. Горожане выступали как за, так и против переименования. Однако бурными аплодисментами сопровождались только выступления противников переименования».

Это можно увидеть и на видео, где чиновники и депутаты перебивают местных жителей, выключая микрофоны и не давая говорить. Правда, экстренное заседание местного маслихата привело к тому, что и следовало ожидать. Все местные депутаты единогласно проголосовали за новое название «Алтай», а, чтобы не было сомнений в «народной поддержке» этого, сразу же провели «собрание представителей сообщества» из еще более подобранных представителей, которые согласились с изменением.

Поэтому не зря закидывались пробные шары со стороны придворных историков и чиновников, призывавших переименовать Восточно-Казахстанскую область в «Алтын Алтай». Это как бы застолбили новой топонимикой целые регионы и данная активная работа местных чиновников по переименованиям городов и районов лишь первый этап к этому. Поэтому надо констатировать, что строительство моноэтнического государства с новыми искусственными символами и наименованиями уже подходит к своему завершающему этапу.

Зачем это делается, мы уже неоднократно писали. Формирование государственной националистической идеологии, как стержня режима и всего политического устройства общества направлено на консолидацию молодежи и нации вокруг правящей семьи и обеспечения ее стабильного правления, а также на отвлечение беднейших слоев и широких народных масс от антисоциальной политики, от массовой приватизации и дальнейшего падения уровня жизни.

Этими действиями администрация президента в Астане лишь сознательно вносит раздор и резко раскалывает общество по этническому и языковому признаку, выталкивая значительные неказахские этнические группы за обочину общественной и экономической жизни и создавая из широкого пласта «русскоязычных», в том числе казахов, проживающих в городах, новую протестную массу.

Таким образом, назарбаевские нукеры сейчас явно играют с огнем, лихорадочно пытаясь успеть переименовать всё, что можно и «освоить» территорию, очистив её, согласно новой нацистской по сути идеологии, своими жесткими и жестокими методами от чуждой им культуры и исторических традиций. Этим они лишь пропитывают почву горючей смесью будущих конфликтов и противоречий.