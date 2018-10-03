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Московский листок

Пенсионная реформа пока убыточна для народа и бюджета, что всячески пытается скрыть Путин

Опубликовано 03.10.2018 в разделе комментариев 1

протесты силовигархия реформа пенсионеры пенсии
Пенсионная реформа пока убыточна для народа и бюджета, что всячески пытается скрыть Путин

Путин заявил, что государственный бюджет не получит никакого дохода от пенсионных изменений и поручил кабинету министров изыскать средства на внесенные им поправки. Как напомнил глава государства, при планировании изменений в пенсионное законодательство правительство исходило из того, что в течение нескольких лет будет положительный финансовый результат от этих мероприятий.

«После принятия президентских поправок стало ясно, что не будет никакого дохода от этих мероприятий по изменению пенсионной системы, а наоборот, правительство должно будет отфинансировать предложенные президентом поправки», — приводит слова Путина «РИА Новости». 

Далее президент задал вопрос министру финансов Антону Силуанову, какой объем финансирования потребуется. 

В ответ глава Минфина рассказал о планах ведомства направить допсредства в ПФР. Он уточнил, что президентские поправки обойдутся в сумму более 500 млрд рублей в ближайшие шесть лет. 

В августе Владимир Путин выступил по телевизору перед россиянами и объяснил необходимость изменений пенсионного законодательства. Он также предложил пакет поправок к изначальному законопроекту. В частности, возраст выхода на пенсию для женщин снизили с 63 лет до 60. Мужчины получат право выхода на пенсию по достижении 65 лет.

От редакции: Чувствуете, как они путаются в показаниях? 13 сентября они говорили совсем другое. Говорили, что бюджету Пенсионного фонда (ПФР) выделят дополнительно более 1,5 трлн рублей в рамках пенсионной реформы и тех изменений, которые были озвучены президентом РФ Владимиром Путиным в конце августа, заявил журналистам глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров. Тот самый адвокат, которого летом прорвало на очередном форуме на тему "бездарности" собратьев во власти...

"Из федерального бюджета дополнительно в ПФР будет выделено более 1,5 трлн рублей для реализации тех вопросов, про которые говорил президент", - цитирует "Интерфакс" Макарова, выступившего по итогам заседания рабочей группы Госдумы по доработке пенсионного законодательства. 

То есть, никакой выгоды бюджету от реформы нет? А не сам ли Путин в своём просительно-понимательном обращении к нации говорил, что скоро пенсии из ПФР (в котором на зарплату миллионерам всегда есть средства) платить будет нечем из-за того что слишком много расплодилось пенсионеров на каждого работающего гражданина РФ? То есть государство пошло на заведомое ухудшение материального положения 90% населения без крайней необходимости? Не просчитав, что получит от этого бюджет (то есть народ)? Это - ещё конституционный строй?

Кто там у Медведева в правительстве работает?! Что они там все миллионеры, как Силуанов и Топилин - мы знаем, но они считать-то хотя бы умеют? Что это за пируэты и сальто-мортале с переобуванием в воздухе?

Пока видно, что пенсионная реформа не только не нужна бюджету, а значит стране - но и затратна! Зачем же идти на заведомое ухудшение отношений со своим народом? Что, верховный миллиардер, силовигарх номер один возомнил себя настолько авторитетным, что такие социальные эксперименты готов проводить без предварительного "обсчёта" - и таким образом онлайн обсчитывать "дорогих россиян"? Уху они там ели?

И вот к этому мы должны и сейчас относиться с пониманием?

Это что за импровизации, господа "питерские"?!

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП 

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Всего комментариев к статье: 1
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Какая импровизация?! Налицо Хитрый План ''П''. ''Поправки'' озвучили, чтобы смягчив протестные
Хреновод написал 03.10.2018 11:53
настроения легче было (ввести в з...) провести через (муду...) думу проект реформ. Благодаря такому ''вазелину'' даже КПРФ вынужденно (цугцванг) фактически ОДОБРИЛА реформы. А сейчас уже началась подготовка общественного мнения к отмене ''Поправок''. После того, как законопроект вступит в силу...
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