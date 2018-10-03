Борьба ФСБ и МВД в Свердловске перешла в открытую фазу

Стало известно, к кому из высокопоставленных свердловских полицейских пришло ФСБ. Как сообщили «URA.RU» источники в правоохранительных органах, обыски идут в кабинете начальника подразделения УЭБиПК (Управление по экономической безопасности и противодействия коррупции — бывший УБЭП) Управления МВД по г. Екатеринбургу Эдуарда Воронина. Следственные мероприятия проводят сотрудники Следственного управления №4 (бывшее следственное управление по УрФО) Следственного комитета России при поддержке оперативных сотрудников УФСБ по Свердловской области.

«В чем конкретно подозревают Воронина, мы пока не знаем — сотрудники 4-го Следственного управления ничего не говорят, что у них в головах, мы знать не можем, — сообщил агентству екатеринбургский адвокат Сергей Колосовский, взявшийся защищать силовика, к которому возникли претензии у ФСБ и у 4-го СУ СКР. По словам адвоката, Воронин пока не задержан.

Информацию о задержании Воронина опроверг и руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Один из офицеров УМВД Екатеринбурга принимает участие в иных следственных мероприятиях вне здания УМВД, — заявил пресс-атташе областного полицейского главка. — Об итогах этой работы говорить пока преждевременно, мы сообщим о ней позднее. Расследование бесфигурантного уголовного дела продолжается».

Адвокат Колосовский также отметил, что следственные действия в отношении Воронина, вероятнее всего, никак не связаны с «делом оперов» из свердловского УЭБиПК.

Отметим, что не только между ФСБ и МВД наблюдаются серьёзные разногласия, но и в других спецслужбах Путинской России.

В правительстве и спецслужбах Великобритании сделали вывод из истории с агентами ГРУ "Петрова" и "Боширова" - из-за провальной операции в Солсбери с ликвидацией экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в руководстве российских разведывательных служб начались внутренние конфликты и раздоры. Британские газеты в минувшие выходные выделили первые полосы для обсуждения последних поворотов в этом деле.

Газета The Sunday Telegraph вынесла на первую страницу статью "Российские секретные службы в кризисе из-за провала атаки в Солсбери", основанную на беседах с источниками в британском правительстве.

Судя по всему, считают они, российские разведывательные службы сейчас переживают период внутренних конфликтов и споров, связанных с неудачным для них исходом операции по отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Представители правительства сообщили газете, что, по их мнению, двое подозреваемых российских агентов ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов (британские власти считают эти имена ненастоящими), обвиненных Скотланд-Ярдом в отравлении, были принесены в жертву и подверглись публичному осмеянию за провал операции в Солсбери, и что за этим стоит не ГРУ, а какая-то другая российская разведывательная служба.

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