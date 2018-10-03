Путин решил смягчить "русскую" 282-ю статью

Президент внес в Госдуму законопроект, направленный на гуманизацию уголовного законодательства - он смягчает уголовную ответственность по печально известной статье 282 УК РФ, в соответствии с которой чаще всего садятся русские националисты.

"Анализ правоприменительной практики показывает, что не во всех случаях привлечение к уголовной ответственности за деяния, предусмотренные ч.1 ст. 282 "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" Уголовного кодекса РФ является обоснованным", - говорится в пояснительной записке.

Президент предлагает отказаться от привлечения к уголовной ответственности за деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства. Уголовно наказуемыми будут признаваться те деяния, которые совершены лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичные деяния в течение одного года.

В настоящее время в Уголовном кодексе предусматривается наказание до пяти лет лишения свободы за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к социальной группе, совершенные публично, с использованием СМИ либо интернета

Законопроект также фактически касается ответственности за репосты в социальных сетях, поскольку речь идет о действиях, связанных с возбуждением ненависти либо вражды с использованием, в том числе средств массовой информации либо информационно-коммуникационных сетей, включая сеть Интернет.

Внесенные президентом поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) вводят в этот кодекс новую статью "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

Определяется, что за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, на унижение достоинства человека по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, религии, принадлежности к социальной группе, совершенные публично, в том числе в интернете, предлагается наказывать штрафом на граждан от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, обязательными работами на срок до ста часов или административным арестом на срок до 15 суток, юридических лиц - штрафом от 250 тыс. до 500 тыс. рублей.

От редакции: Давно пора было это сделать, а теперь, когда уже всех, кого можно и нельзя, пересажали - давайте отменим. Да, люди уж отсидели давно, можно и отменить. А заодно за лайки и репосты не сажать - хватит, и так запугали уже всех, никто и так ничего, кроме котиков, не лайкает. Да и то с оглядкой на собак...

Главная задача была - заткнуть рот. И заткнули. Так что теперь речь лишь о совершенствовании конструкции затычки - зачем сразу сажать, когда можно оштрафовать для начала и предупредить на потом - сядешь. И человек, конечно, заткнется, да он вообще свой аккаунт в соцсети уничтожит. Этого добивались?

Кстати, в соседнем Казахстане, с которого РФ часто берет пример - Назарбаев просто гуру для Путина - сажают по аналогичной статье не столько националистов (там теперь, наоборот, ренессанс национализма), сколько профсоюзных и рабочих активистов. В РФ позиция по "социальной группе" в 282-й статье "заморожена", а в Казахстане действует в полный рост. Как бы и у нас теперь за стихи Маяковского сажать не начали или штрафовать для начала.

А.Б.