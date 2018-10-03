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Московский листок

Замена отрубания головы штрафом

Опубликовано 03.10.2018 автором в разделе комментариев 0

суд закон 282
Замена отрубания головы штрафом

НЕ СПЕШИТЕ РАДОВАТЬСЯ

Наш милостивец внёс поправки в УК и КоАП о том, что отныне первое разжигание (прежде всего, перепащиванием и лайками) влечёт только административное наказание, а уголовное - только при рецидиве в течении года. http://sozd.duma.gov.ru/bill/558345-7
Однако учтём следующие очень важные обстоятельства.

Первое. Это паллиатив позиции Верховного суда РФ, вновь, после июня 2011 года, потребовавшего от судей изучать контекст и требовать от следствия установления умысла.

Второе. Это - подачка общественному мнению, в котором сложился консенсус по поводу уже нетерпимой практики применения 282-ой статьи. 
Это именно "замена отрубания головы штрафом", точнее, бичевания кнутом на рыночной площади поркой розгами в околотке - крепостным большая радость.

Третье. Перенос рассмотрения дел в мировые суды создаст такое "скорострельное правосудие", что даже нынешние робкие возможности с контрэкспертизой нельзя будет использовать.

Четвёртое, но главное - это именно перенацеливание репрессивной машины со случайных жертв на "коноводов" - оппозиционным публицистам всегда найдут второй случай в течении года. Это как "закон Дадина".

Единственное очень важное событие - это фактическая амнистия по всем "лайковским" делам. 



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