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Московский листок

Особый для Украины статус Донбасса "продлён" президентом

Опубликовано 03.10.2018 в разделе комментариев 0

украина днр лнр
Особый для Украины статус Донбасса "продлён" президентом

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект, предлагающий продлить действие особого статуса для отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Проекту закона присвоен статус «неотложный». Текст документа на сайте Рады пока отсутствует. 

Закон о предоставлении особого статуса самоуправления отдельным районам Донецкой и Луганской областей был принят в октябре 2014 года. Он предполагает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу после выполнения ряда условий. В их числе — вывод незаконных вооруженных формирований и их военной техники. 

Спустя три года, 6 октября 2017-го, закон был продлен еще на год. Тогда в текст закона внесли поправки, в которых оговаривалось, что особый статус вступит в силу только с момента обретения нынешней украинской властью полного контроля над территориями. Как говорил господин Порошенко, продление закона позволило «выбить козырь» из рук России и заставило ее корректировать свою тактику.

Напомним, 25 сентября спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что на территории Донбасса необходимо создание временного офиса верховного представителя ООН, который будет работать до момента реализации всех этапов Минских соглашений. Предложение Волкерв прозвучало в интервью, опубликованном в понедельник на сайте радиостанции "Эхо Москвы". 

"Несомненно, понадобится определенная структура, но я считаю, что она должна быть скромных размеров, - сказал Волкер, - Ее целью просто является обеспечение выполнения Минских соглашений, в которых, в частности, говорится, что эта территория переходит под украинский контроль, и Украина вновь обретает контроль над международной границей. Это будет офис верховного представителя ООН, который подчиняется генеральному секретарю ООН. Вероятно, это будет совместная структура с ОБСЕ, и у них есть свои механизмы по наращиванию потенциала в этой сфере". 

Кроме того американский дипломат считает, что регистрационный процесс на выборах в ДНР и ЛНР также должен контролироваться ООН или ОБСЕ для того, чтобы определить "кто имеет право на голосование". "Необходимо вернуться к первоначальным спискам избирателей, существовавшим на Украине до войны", - сказал он. 

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