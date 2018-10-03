Хакасией будет править наместник Путина Развожаев - без революционно-зудящей "з"

Президент России Владимир Путин назначил замминистра по делам Северного Кавказа Михаила Развожаева врио главы Хакасии во избежание последствий, которые могут быть вызваны «вакуумом с руководством» региона. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Он пояснил, что вакуум наметился в период входа в зиму. «Чтобы избежать таких последствий, которые могут быть вызваны этим вакуумом, как раз президент принял такое решение», — сказал Песков. Путин выбрал Развожаева, поскольку тот имеет глубокий опыт, долго работал в регионе и хорошо знает проблематику Сибири, добавил Песков.

Ранее Путин попросил Михаила Развожаева поработать в Хакасии в течение месяца и взять ситуацию под свой контроль. Указ о его назначении вступил в силу 3 октября. Глава государства пообещал впоследствии вернуть Развожаева в Москву.

От редакции: Таблоиды уже не раз напутали фамилию назначенца - подтверждаем, что это не РазвоЗжаев, то есть не Леонид и не родственник даже Леонида, который недавно оказывал в Хакасии поддержку молодому кандидату-коммунисту. Касаемо истории фамилии РазвоЗжаев: значит она примерно "Разнузданный", это во времена конной тяги если снимали вожжи с лошадки, то становилась она "развозжанной", так произносили. А вот если буквы "з" нет в фамилии, то нет и разнузданности революционной!

Д.Ч.

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