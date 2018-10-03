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Московский листок

За акцию против пенсионной реформы арестованного Навального не помиловал даже Мосгорсуд

Опубликовано 03.10.2018 в разделе комментариев 3

протест фемида навальный реформа пенсионеры мосгорсуд
За акцию против пенсионной реформы арестованного Навального не помиловал даже Мосгорсуд

Московский городской суд 3 октября оставил в силе решение Симоновского райсуда об административном аресте на 20 суток оппозиционного политика Алексея Навального по обвинению в организации несанкционированного митинга протеста против пенсионной реформы, состоявшегося 9 сентября на Тверской улице в центре столицы. Об этом сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш в Twitter. 

В ходе заседания Навальный тщетно пытался убедить судью, что он не мог быть организатором этой акции, поскольку его задержали еще до того, как устроители мероприятия получили отказ от мэрии, к тому же его не было в числе заявителей. 

Также Навальный заявил, что состав правонарушения, по которому его осудили, был выбран с целью возбудить против него уголовное дело. "Полицейский говорит, что кто-то бросил мешок с мусором, - цитирует Ярмыш его высказывания. - Через два дня он проводит проверку, но мешка с мусором не находит, зато находит царапины на машине". 

Навального раним утром 24 сентября задержали на выходе из спецприемника ГУВД N1 после окончания 30-дневного срока его административного ареста за участие в январской "забастовке избирателей". Основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) сразу же отвезли в ОВД "Даниловский", где ему предъявили новое обвинение - в организации митинга против пенсионной реформы 9 сентября. По версии следствия, на организованной Навальным акции 9 сентября на улице бросали "мешки со строительным мусором", "был причинен вред двум сотрудникам полиции" и "лакокрасочному покрытию патрульной машины Toyota". 

В итоге Симоновский суд Москвы 24 сентября признал Навального виновным по ч. 4 ст. 20.2 ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, повлекшее причинение вреда здоровью или имуществу") КоАП РФ. Судья назначила оппозиционеру 20 суток административного ареста - до 14 октября. 

В ожидании вердикта Навальный в зале суда записал видеообращение, где обвинил президента РФ Владимира Путина в том, что "он так ненавидит всех людей, которые выступают против повышения пенсионного возраста, что сейчас пытается сфабриковать против него уголовное дело". 

Третий административный арест Навального за 132 дня может стать поводом для привлечения его к уголовной ответственности по ст. 212.1 (Неоднократное нарушение порядка проведения митинга") УК РФ. Также очередной арест Навального может дать основание Федеральной службе исполнения наказаний ходатайствовать о замене нынешнего условного срока оппозиционера по делу "Кировлеса" на реальный. В июне суд продлил Навальному испытательный срок по этому делу до июля 2019 года.

Напомним, 11 сентября глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал Навального на дуэль и пообещал сделать из него "сочную отбивную" в ответ на расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о закупках ведомством продуктов по завышенным ценам. Леонид Волков, комментируя новое задержание оппозиционера, предположил, что "как-то Золотов решил таким вот образом вести дуэль, видимо".

В копилку главы Росгвардии Виктора Золотова, в которой резонансно звенит расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о поставках продуктов, ставшее причиной вызова на дуэль находящегося под стражей Алексея Навального, теперь попало еще одно "дорогое" расследование. 

Если в случае с "безальтернативным" мясокомбинатом "Дружба народов" речь шла об освоении примерно 2 млрд бюджетных рублей, то теперь речь идет о миллиарде. 

Как пишет "Собеседник", речь идет еще об одном секретном постановлении премьера России Дмитрия Медведева, которое позволяет Росгвардии избегать конкурсов при госзакупках. Благодаря этому документу не только еда, но и форменное обмундирование для бойцов закупается по завышенным ценам.  

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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
киргуду написал 03.10.2018 20:33
братьям надо указать где спрятался бу президент украины...я понимаю что не втему выхода нет....
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(без названия)
Демократия это колбаса написал 03.10.2018 20:11
Главное чтобы список Форбс не нервировали
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(без названия)
За справедливость написал 03.10.2018 20:02
https://www.youtube.com/watch?v=LUUtUXEzivc
Навального уже даже либералы раскусили, а чего это с ним начали носиться левые?
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