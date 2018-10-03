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Московский листок

Израиль продолжит бомбардировки "замирённой" Путиным Сирии

Опубликовано 03.10.2018 в разделе комментариев 1

израиль силовигархия сирия пенсии асад милитаризм
Израиль продолжит бомбардировки "замирённой" Путиным Сирии

Поставка Путинской Россией зенитно-ракетных систем С-300 сирийцам не помешает армии Израиля осуществлять военные операции в Сирии. Однако в Израиле не рады такому повороту событий, заявил в среду глава израильского Министерства обороны Авигдор Либерман. 

"Я не могу сказать, что мы рады поставке С-300. Тем не менее, это та сфера, где у нас нет никакого выхода, нет никакой возможности не принимать решения", - сказал министр, слова которого приводит "Интерфакс". 

При этом Либерман пообещал, что Израиль будет наносить удары лишь в крайнем случае. "Пока наши интересы затронуты не будут, мы никогда не действовали и действовать не будем, но ясно, что мы не можем себе позволить, чтобы вся территория Сирии стала одной большой военной базой для Ирана, и будем действовать в соответствии с нашими интересами", - пояснил министр. 

С его слов, удары наносятся не "в соответствии с репортажами в СМИ" и не по графику, а в соответствии с оперативной информацией, поступающей от спецслужб. "Когда мы имеем точную информацию о какой-либо попытке перебросить оружие из Ирана в Сирию или из Сирии в Ливан для [шиитского движения] "Хезболлах" - мы действуем", - приводит ТАСС слова Либермана. 

Министр добавил, что сейчас для Израиля и России важно восстановить нормальные отношения, несмотря на разногласия по поводу трагедии с самолетом-разведчиком Ил-20. 

"Я полагаю, что самое важное для нас - вернуть наши рабочие отношения в нормальное русло. Сегодня самая важная задача - это возвращение к обычным операциям, координации, более активному использованию (практики. - Прим. "Интерфакса") экстренных линий во избежание конфликтных ситуаций. Мы должны работать", - отметил Либерман. 

Министр в очередной раз подчеркнул, что вся ответственность за гибель российского самолета Ил-20 лежит на армии президента Сирии Башара Асада. "За последние два года Израиль нанес более 200 ударов по иранским объектам и целям "Хезболлы" в Сирии... И ни один российский солдат не получил ни царапины. Неожиданно мы якобы устроили подобную "постановку". Это нелогично", - сказал Либерман. 

Он также посоветовал учитывать тактико-технические характеристики израильских самолетов. "Вдобавок, вы должны понимать, что скорость (истребителя. - Прим. "Интерфакса") F-16 в два с половиной раза выше скорости Ил-20, и к тому времени, когда сирийские ПВО открыли огонь, израильские самолеты были уже в нашем воздушном пространстве", - сказал министр. 

Напомним, 17 сентября четыре истребителя F-16 Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) взлетели с базы на юге страны и набрали высоту к востоку от Кипра. Перед этим израильские военные получили данные о разгрузке с грузовиков в Латакии иранского оборудования для производства ракет высокой точности, предназначенного для "Хезболлы". 

Самолеты нанесли удар по цели в 21:42, согласно израильской версии. 

Российская сторона, по данным военных, была предупреждена об атаке за четыре минуты до начала удара, в 21:38. А цель была поражена в 21:50. При этом в Москве утверждают, что сигнал от израильской армии получили только за минуту до совершения удара. 

Российский Ил-20 находился в небе на севере Сирии, примерно в 200 км к востоку от израильских самолетов, и продолжал двигаться на запад. В 21:52 сирийская система ПВО выпустила 27 ракет в разных направлениях, утверждали израильтяне. В 22:05 ракета комплекса С-200 поразила российский самолет. 15 военных РФ, находившихся на борту, погибли.

От редакции: Удивительно, как в этом, казалось бы, сугубо внешнеполитическом эпизоде - отразились все нарастающие противоречия сырьевого империализма Путина. Вот что общего у сбитого нашего Ила и пенсионной реформы на первый взгляд? Совершенно ничегошеньки: Ил на внешних рубежах защищал мощь империи и режим дружественного Путину Башара Асада, а пенсии это вопрос сугубо внутренний. Однако по странному стечению обстоятельств правительство РФ (Медведева, но по проекту Путина), отодвигая пенсионный возраст для миллионов сограждан, давно гарантировало выплату весьма немалых пенсий гражданам Израиля советского происхождения. Это было до подлой пенсреформы.

Ни с кем не советуясь, Медведев и Дворкович в 2016-м году положительно решают вопрос пенсионного обеспечения израильтян, выехавших с территории Российской Федерации до 1992 года и не имеющих российского гражданства. Российская сторона подтвердила приверженность договоренностями, достигнутых в ходе переговоров с министром абсорбции Зеэвом Элькиным минувшей осенью. По словам Дворковича, «есть значительные продвижения в этом вопросе». «Вероятно, уже в этом году будут выделены 5 миллиардов рублей для данной категории израильских граждан», - подчеркнул вице-премьер РФ.

Вот так! Израиль нам - родной и Асад "нам" друг. И что Израиль собирается бомбить территорию Асада - никак не влияет на выплату пенсий беглым из СССР израильтянам! Гуманизм - да и только... Дешевле поставлять Асаду наши ПВО? Видимо, дешевле - не портить же отношения с ближайшим другом США из-за каких-то 5 миллиардов в год? Миллиардерам так проще... И снова будут глупо гибнуть российские солдаты из-за "стечения случайностей" - но дружба сырьевой империи с Израилем будет крепнуть таким замысловатым маршрутом, а вот что там с Асадом будет - таки бабушка на двое сказала...   

Д.Ч. 

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
да чо тама... написал 03.10.2018 21:25
россия вся в деррьме по уши
обгадилась везде
от украинского Крыма до Сирии
везде показала гнилость и подлость россиян
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