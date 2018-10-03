Главный "питерский" велел Полтавченко отчаливать из Ленинграда

В губернаторском корпусе продолжаются перетасовки. Глава государства Владимир Путин предложил полномочному представителю президента РФ в Северо-западном федеральном округе Александру Беглову стать временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Владимир Путин только что провел встречу с Александром Бегловым и (нынешним губернатором Петербурга. - Прим. "Интерфакса") Георгием Полтавченко. Путин предложил Полтавченко возглавить Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) в качестве председателя совета директоров компании, а Беглову предложил стать исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга до сентября, до выборов", - пояснил Песков. Сообщение об этой встрече также появилось на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин подписал указ " О досрочном прекращении полномочий губернатора Санкт-Петербурга", сообщили в пресс-службе главы государства. В тексте указа говорится, что Полтавченко подал в отставку "по собственному желанию".

В документе также говорится о назначении врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Путин: Полтавченко работал "на благо жителей Ленинграда"

Георгий Полтавченко возглавлял Санкт-Петербург с августа 2011 года. А слухи о его отставке появлялись в прессе с 2012 года. Однако Владимир Путин высоко оценил работу Полтавченко. "Вы проработали на этой должности семь лет, и за эти годы город изменился, изменился к лучшему, он развивается", - сказал президент ушедшему в отставку губернатору.

По оценке Путина, Полтавченко работал "на благо жителей Ленинграда, Петербурга". "Город большой, проблем много, и всегда первое лицо отвечает за все", - заметил президент. При этом он констатировал, что "много проблем еще не решено, но очень много сделано за эти годы". "И я хочу вас за это поблагодарить", - подчеркнул Путин.

Новый фронт деятельности для Полтавченко президент назвал работой "общенационального характера". "Вы знаете, как много внимания мы сегодня уделяем развитию судостроения. В этой связи отмечу, что Петербург изначально, исторически являлся одним из центров российского судостроения. Хочу вас просить возглавить Объединенную судостроительную корпорацию в качестве председателя совета директоров", - сказал президент.

- А что было сделано? - поражается редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - небоскрёб газпромовский только и был выстроен за это время из заметного. Что, центр Ленинграда наконец-то отремонтировали и "сосули" уже не падают на головы ленинградцев вместе с лепниной зимой-весной? Да нет - на такую масштабную реставрацию нужно несколько "самых", то есть московских триллионных бюджетов, а Газпром, хоть и платит налоги в Ленинграде, на такое не подпишется, это ж не себе-любимым имиджевую "зажигалку" соорудить. Скадальная "Занит-арена" строилась в итоге за столько, сколько хватило бы на спортивное оснащение (в том числе и крытыми стадионами) целого региона. Никаких у Полтавченко нет заслуг, поэтому "очень много" не конкретизируется - ведь самого главного, при такой солидной поддержке из центра, не было сделано, ради чего он туда и сел вместо Матвиенко. Ленинград не лишился своего неформального советского, революционного имени и звания, не стал столицей белячества, чему так способствовал исподволь Путин - посылая открывать мемориальную доску Маннергейма столь видных своих друзей и ставленников - Чурова, Иванова, Мединского. С доской Колчака тоже не вышло - а вот почему-то в Ульяновске доску Каппеля открыли с куда меньшими пиар-затратами и репутационными рисками. А ведь - тоже город Ленина, столь ненавистного Путину и (по должности) его "белогвардейцу" Пескову... Так что пинок Полтавченке, который и протесты не смог сдержать в "опасные" дни, это ещё и итог "белого наступления", захлебнувшегося на раннем этапе, а силовигарх такого своим никогда не прощает - так что плыви-ка ты, верный солдафон, корабли строить, тем более что дело это гиблое... Худовато у силовигархии с кадрами, сплошь коррупция выжрала вертикаль-то, - и "Президетского резерва" уж не осталось, не Юру же Афонина или верного экс-фронтовика Прилепина в губернаторы сажать?

Новости по теме:

Маннергейм в Ленинграде стал, как Николай - кровавый

Путин спешно латает "вертикаль" в Липецкой и Курганской областях

Бывший бизнес-партнёр силовигарха Якунина пройдёт по "делу Захарченко"

Хакасией будет править наместник Путина Развожаев - без революционно-зудящей "з"