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Московский листок

Самая коррупционная "стройка века" будет продолжена, обрадован Рогозин

Опубликовано 03.10.2018 в разделе комментариев 0

коррупция фемида рогозин восточный
Самая коррупционная "стройка века" будет продолжена, обрадован Рогозин

Госконтракт на строительство второй пусковой установки ракетного комплекса «Ангара» тяжелого и легкого классов на космодроме «Восточный» подписан. Об этом сообщил в среду в Twitter руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. 

Объем капитальных вложений в проект составит 38,7 млрд рублей, общая площадь участка стартового комплекса — 89 га, добавил Рогозин. 

Роскосмос уточняет, что контракт заключен с ПСО «Казань». Будет разработана документация, проведены строительно-монтажные работы и выполнена комплектация объекта инженерным оборудованием. 

В состав стартового комплекса войдут: пусковой стол, командный пункт, кабель-заправочная башня, транспортно-установочный агрегат, системы заправки, пожаротушения и другие комплексы. Комплекс будет рассчитан на 10 пусков в год ракет «Ангара» тяжелого и легкого классов.

Напомним, ущерб по уголовным делам, связанным с хищением денег при строительстве космодрома Восточный, превысил 2 млрд рублей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на прокурора Амурской области Николая Пилипчука.

«В результате совместных проверок прокуратуры и правоохранительных органов области в 2015 году возбуждено и расследуется свыше 10 уголовных дел, связанных с хищением денежных средств, выделенных на строительство объектов космодрома Восточный, ущерб по которым превысил 2 млрд руб.»,— сообщил прокурор на заседании заксобрания Амурской области.

По его словам, проведенные в 2015 году контрольно-надзорные мероприятия выявили свыше 1500 нарушений.

 

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