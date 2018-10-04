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Московский листок

Путин победил великий русский народ

Опубликовано 04.10.2018 автором Игорь Олин в разделе комментариев 1

путин выборы
Путин победил великий русский народ

Спустя несколько часов после того, как каменные афедроны и храпесидии Совета Федерации привычно "проодобрямсили" пенсионную реформу, президент подмахнул новый закон, отнимающий у голозадых россиян по пять лет жизни под старость. Без малого два десятилетия ностальгирующие по утраченной великодержавности и кузькиной матери патриоты носились со своим лидером - человеком года, столетия, тысячелетия, ниспосланным богом, который всех, всегда и по любому поводу переигрывал, и вот, в конечном итоге, он переиграл их самих.

В предвыборной кампании Путин не выдал даже полунамеком свою истинную программу, что торопливо реализует сегодня. Не остановили его ни общественное мнение, ни миллионы подписей против, ни провал "Единой России", ни падение собственных рейтингов. Маски сброшены. Пафосные речи о развитии и прорыве оказались блефом - страна у разбитого корыта. Вокруг корыта возникла жестокая давка, и "эффективные менеджеры" в первую очередь решили поступиться благополучием стариков.

Непреложный закон истории гласит: "Главное для политика - уйти вовремя". Уйди Путин после четвёртого (включая кукольный медведевский) срока, он оставил бы о себе противоречивые, но не самые худшие воспоминания. Для большинства из ныне живущего поколения он мог бы сохранить образ "князя Таврического", собирателя земель, борца с западной экспансией, остановившего распад державы и вернувшего людям относительное материальное благополучие.

Пёс с теми учёными будущего, которые всю эту ложь развенчают. Изречение "после нас хоть потоп" является девизом практически всех авторитарных режимов. Тираны, диктаторы, фюреры, генсеки и иже с ними никогда слишком не переживали о грядущем. Через полвека, век всё равно находятся их преданные фанатики, разглагольствующие о ветре истории, разметающем пыль наветов с могил великих вождей. Для национальных лидеров, смиренно принимающих прижизненный культ, куда важнее почитание на этом свете. А небеса - то немногое, что они с необычайной щедростью и без всякого сожаления предоставляют в удел подданных, всемерно покровительствуя религиям и чувствам верующих.

Повышение пенсионного возраста сразу на 5 лет в условиях высокого уровня фактической безработицы, отсутствия достаточного количества привлекательных рабочих мест для молодёжи, безобразного состояния системы здравоохранения, низкой продолжительности жизни - мера очевидно антидемократическая, антигуманная, антисоциальная. Путин не может не сознавать данного факта. Не может не понимать, что подписанный им закон уничтожает остатки его репутации, что в государстве с выстроенной "вертикалью власти" ручные министры, депутаты и сенаторы никак не разделяют ответственность. Президент один, и только он, отныне и навсегда будет ассоциироваться с пенсионным грабежом.

Все объяснения о соотношении числа работающих к количеству пенсионеров - от лукавого. Ежедневно, еженощно и ежечасно мы наблюдаем ситуацию, когда на протяжении всего путинского правления богатые богатеют, а бедные беднеют. И государством за 20 лет не было предпринято ни одного заметного шага, чтобы переломить такую тенденцию. Наоборот, именно в кризисы особенно явно прослеживалась политика, направленная на сбережение сверхдоходов олигархов в ущерб интересам широких масс. Но если ранее властям удавалось более-менее успешно эти шаги ретушировать, то в случае с пенсионной удавкой пропаганда используется разве что для проформы - тут цинизм зашкаливает и ничего скрыть нельзя.

И какова оказалась реакция народа, когда-то скинувшего монгольское иго, с Мининым и Пожарским преодолевшего Смуту, переварившего и выплюнувшего непобедимого Наполеона, разделавшегося с крепостничеством и царизмом, опрокинувшего фашистские орды? Народ смиренно отдал на заклание своих стариков.

...В оставшееся время президентства Путина русским людям полезно будет смотреть на него в обрамлении телевизионной жвачки. Чтобы всякий раз, когда получат грошовую зарплату, в час, когда их выкинут с работы, когда не будет средств на одежду, лекарства и игрушку ребёнку, когда станут хоронить родных, друзей, соседей, так и не дотянувших до пенсии, - вспоминали, как легко провёл их самый великий президент, под обещание сытого завтра для начала с их молчаливого согласия лишив свободы, оппозиции, реальных выборов, достоинства, а потом отобрав и пенсии. Рано или поздно в этом созерцании отчётливо проявится мысль, что будущему ничего от них не надо, никаких завещаний внукам, потомкам, кроме одного-единственного: "Будьте другими. Не будьте такими, как мы".



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
и еще пара слов написал 04.10.2018 00:22
Хм... "В предвыборной кампании Путин не выдал даже полунамеком свою истинную программу" - это та предЛОХОТРОНная компания, в которой участвовали на подтанцовках Паша-Гриша-Ксюша, пeдик Ж. и еще кто-то, о ком даже памяти не осталось? Дык, как Плешивый мог давать какие-то намеки, если он ВООБЩЕ не принимал участие в той фейковой компании с заранее известным результатом? У самозванца Плешивого ВООБЩЕ не было программы, самозванец Плешивый не учасвововал в дебатах, как это делается в цивилизованных странах... какой с него теперь спрос? Он НИЧЕГО не обещал! "Великий русский народ" может утереться и любить своего вошьдя дальше. какие проблемы?
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