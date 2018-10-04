США почему-то недовольны передачей С-300 Сирии

Пентагон назвал "безответственной" передачу Сирии российских систем ПВО С-300. "Похоже, что это направлено на предоставление дальнейшего прикрытия низким действиям ее (России) партнеров — Ирана и Сирии", — сказал представитель Пентагона.

Странно, передавать "Джавелины" Украине как "оборонительное оружие" - это отвественно, а передавать комплексы ПВО, тоже оборонительные, Сирии и Ирану - безответственно? Ситуация симметричная.

При этом ни один америкнский пилот в Сирии пока что не погиб, чего нельзя сказать о российских летчиках. Так что вполне закономерно, что союзники РФ в Сирии получат российские системы ПВО.

А вот на кого нацелены "Джавелины" на Украине?

А.Б.