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Московский листок

США почему-то недовольны передачей С-300 Сирии

Опубликовано 04.10.2018 в разделе комментариев 1

сша война рф
США почему-то недовольны передачей С-300 Сирии

Пентагон назвал "безответственной" передачу Сирии российских систем ПВО С-300. "Похоже, что это направлено на предоставление дальнейшего прикрытия низким действиям ее (России) партнеров — Ирана и Сирии", — сказал представитель Пентагона.

Странно, передавать "Джавелины" Украине как "оборонительное оружие" - это отвественно, а передавать комплексы ПВО, тоже оборонительные, Сирии и Ирану - безответственно? Ситуация симметричная.

При этом ни один америкнский пилот в Сирии пока что не погиб, чего нельзя сказать о российских летчиках. Так что вполне закономерно, что союзники РФ в Сирии получат российские системы ПВО.

А вот на кого нацелены "Джавелины" на Украине?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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С-400 являются действенным средстовм против попыток установить демократию - то таик да...
!!!QQQTTOTBOGJATOT!!!&&& написал 04.10.2018 01:49
"Пентагон назвал "безответственной" передачу Сирии российских систем ПВО С-300. "Похоже, что это направлено на предоставление дальнейшего прикрытия низким действиям ее (России) партнеров &#8212; Ирана и Сирии", &#8212; сказал представитель Пентагона."
- То таки мнение моральных ублюдков и фашистов - дорого стоит для попозиции - то таки да-аа?
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