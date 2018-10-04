Железнодорожное сообщение с Украиной требует возврата 30 тысяч вагонов

Власти Украины требуют от России вернуть ПАО «Украинская железная дорога» («Укрзализныця») 30 тыс. вагонов, 85 из которых были приобретены за кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом заявила первый зампред Верховной рады Ирина Геращенко, передает УНИАН.

«Я хочу напомнить об ужасном факте, что российская агрессия привела к краже у «Укрзализныци» более 30 тыс. вагонов», — сказала она.

По ее словам, эта «кража» является одной из ключевых. Геращенко подчеркнула, что Россия также обязана вернуть 85 «новеньких» вагонов, которые сейчас находятся на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Эти вагоны, как уточнила политик, были закуплены до 2014 года на кредитные средства ЕБРР, которые Украина по-прежнему должна вернуть.

Помимо этого Геращенко заявила, что на российских сайтах «торгуют этим ворованным имуществом». По ее мнению, в связи с этим украинские правоохранительные органы должны возбудить уголовные дела.

В начале августа министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что украинский кабмин рассматривает вопрос закрытия железнодорожного сообщения с Россией. При этом Омелян отметил, что Киев не собирается блокировать транзит российских грузов через территорию Украины.

Отметим, что устрашающие разговоры об этом велись с 2014-го года:

"Из-за продолжающегося конфликта Москвы и Киева может прекратиться железнодорожное сообщение между Украиной и Россией. Как стало известно газете «Коммерсант», оператор украинских железных дорог «Укрзализныця» попросила РЖД прекратить с 27 мая 2014 года продажу билетов на все поезда, следующие по территории Украины. В Киеве объясняют этот шаг «рассогласованием» графиков движения поездов в Крым. Аналогичное письмо, по данным издания, получила и Белорусская железная дорога."

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