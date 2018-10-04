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Московский листок

Рейтинг доверия Путину рухнул до уровня 2013 года

Опубликовано 04.10.2018 в разделе комментариев 2

Рейтинг доверия Путину рухнул до уровня 2013 года

Рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину в сентябре 2018 года снизился до 58%, вернувшись к "докрымскому" уровню, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные "Левада-центра".

По словам 58% респондентов, глава государства "вполне заслуживает" доверия. В 2017 году так считали 75% опрошенных. Почти вчетверо увеличилось по сравнению с прошлым годом количество людей, которые считают, что президент "совсем не заслуживает" доверия: с 4% до 13%.

"Предвыборные настроения оживили и подтянули рейтинг Владимира Путина. После выборов, однако, мобилизация его сторонников закончилась, а вместо обещанного повышения зарплат люди получили повышение пенсионного возраста", - прокомментировал результаты исследования социолог Денис Волков.

Согласно опросу, наибольшим доверием россиян стала пользоваться армия. 66% опрошенных заявили, что она "вполне заслуживает" доверия, 18% — что "не вполне заслуживает", еще 10% респондентов считают, что она "совсем не заслуживает" доверия.

В аутсайдерах рейтинга доверия оказались, как и год назад, политические партии (доверяет по 16%), Госдума (23%) и правительство (27%). При этом социологи отмечают, что уровень доверия к чиновникам Белого дома сейчас ниже, чем в 2012 году, когда он составлял 29%. "Рейтинг у этих структур упал меньше, чем у президента, потому что он изначально был низкий и надежд на них никто не возлагал. Несмотря на то что Кремль всеми силами пытался переложить ответственность за непопулярную реформу на других, именно Путин ответственен и за хорошее, и за плохое", - отметил Волков.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Сообщеники оккупационного режима.
Блеваду на мыло написал 04.10.2018 11:41
Вчера грохнулся на вертолете какой-то из прокурорских. Зам Генпрокурора. Туда ему и дорога. Наши люди на вертолетах не летают. Купить не на что вертолет... А то в посл.время позитивных новостей,что-то мало.:))
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(без названия)
стоик1214 написал 04.10.2018 11:04
по сортирному Карлику - проституция - важнейшая профессия в обществе?
Себя не похвалишь, никто не похвалит?
.
Какой рейтинг у морального урода с "пониженной социальной ответственностью" ?
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