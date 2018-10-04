Замгенпрокурора разбился во время вип-рейса

В Костромской области потерпел крушение частный вертолет, который летел из Москвы в Плес, все три человека, находившиеся на борту, погибли. Одним из погибших в результате авиакатастрофы стал Саак Карапетян — заместитель генерального прокурора России Юрия Чайки. В самом ведомстве эту информацию уже подтвердили. Карапетян курировал в Генпрокуратуре международно-правовые отношения.

Расследующие ЧП следователи назвали его предварительной причиной потерю ориентации в темноте. Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета возбудило по факту катастрофы уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

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Конечно, необходимо выразить сочувствие по поводу гибели людей. Огромное горе для близких и родных.

Однако что делал на частном вертолете, направляющемся в Плес, замгенпрокурора, курирующий муждународные вопросы? Навряд ли это было связано с расследованием какого-то особо серьезного дела. Тем более - Плес, курортное место, прославленное в ролике Навального "Он вам не Димон". Да, теперь у нашей знати Плес стал модным курортом. И то сказать - хорошее место, хорошая природа, симпатичные соседи. Одно плохо - далеко от Москвы, не наездишься.

Но зачем ездить, когда можно летать?

И вот тут уже вопросы - а может ли замгенпрокурора вести образ жизни, соответствующий вип-потребностям, если брать в расчет только его официальные доходы, то есть зарплату?

Все-таки Плес место теперь дорогое, а вертолет - не самый общенародный транспорт.

А.Б.