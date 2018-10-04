Полгода в Прокопьевске - большая радость для Москвы

Миновало почти полгода (с 15 апреля) как Вера Шихова вынуждена была срочно прервать вахту протеста в Москве в защиту социальных прав своего искалеченного сына-шахтёра, и вернуться к нему в Прокопьевск, так как состояние его здоровья резко ухудшилось.

Отъезд Шиховой из Москвы для властей стал долгожданным событием, к которому и без того они долго её мотивировали - незаконными задержаниями, угрозами, штрафами.

Кроме такого "правового пакета" Шихова не получила иной поддержки властей. Мать пострадавшего шахтёра уже несколько лет разрывается на полстраны, пытаясь одновременно добиться в Москве исполнения судебного решения (признающего полную потерю трудоспособности Александра Шихова), социальных гарантий для него и лечение больного сына в Прокопьевске. И всё это - за 8.5 тысяч пенсионных рублей на двоих.

За эти полгода, вынужденно проводимых теперь в Прокопьевске, дело по восстановлению нарушенных прав её сына, продолжают в судах стоять на месте.

Что 8 лет назад, что и теперь. властям выгодно направлять людей на тупиковые, якобы правовые пути, по которым пострадавшие могут ходить хоть десятилетие, особо не тревожа столичные власти, и создавая видимость правового государства.

Вот и Центральный районный суд Прокопьевска иски по признанию утраты профессиональной трудоспособности сына и по незаконному отказу в предоставлении ему государственной услуги МСЭ в 2017-м и 2018-м году принял, но всё продолжает их рассматривать.

По иску о выдаче дубликата исполнительного листа, утерянного МСЭ, председатель суда Любовь Тихонова уже вынесла определение - в выдаче отказать.

Все эти полгода Вера Шихова пыталась попасть на личные приёмы к представителям местной власти, но ни с Сергеем Цивилёвым, новым губернатором Кемеровской области, ни с председателем областного суда в Кемерово Алексеем Кирюшиным, ни с представителем президента Колесниковым, встретиться так и не удалось.

9 августа в Прокопьевске состоялся выездной приём Алексея Синицына, заместителя губернатора, который ещё весной, наблюдая пикеты Шиховой у Приёмной Цивилёва, заявлял ей, что приёма не будет, хоть стойте здесь у Приёмной, хоть не стойте.

Впрочем, теперь он жалобы принял, обещал разобраться, но в итоге всё традиционно свелось к рассылке поданных обращений по прежним инстанциям, в отношении бездействия которых жалобы, собственно, и подавались.

Вот сквозь такое убеждающее буржуазно-правовое действо Вера Шихова вынуждена проходить уже 8 лет.

В пятилетку смычки веков ей с товарищами приходилось стоять против закрытия и затопления десяток шахт (на сегодняшний день они все закрыты), более 20 лет было отдано борьбе за шахтёрские права (незаконные снятия групп инвалидности, зарплатные невыплаты), потому подобные доказательства работы буржуазного механизма ей не в новинку. Сейчас на кону стоит судьба её сына, молодого человека, лишённого после аварии на шахте средств к существованию. Прокопьевская МСЭК уже который год подряд ставит Александру Шихову 80% трудоспособности, игнорируя тот факт, что состояние бывшего шахтёра дошло уже до необходимости использования поясничного корсета, спинодержателя, воротника Шанца, а теперь и вовсе отказывает ему в услуге ежегодного освидетельствования.

Её бессрочный пикет длится с лета 2013 года, но нарушения трудовых прав ни местные, ни столичные власти демонстративно не желают замечать.

Вера Шихова не собирается сдаваться, после окончания начатых судебных разбирательств, она планирует снова выехать в Москву для продолжении акции протеста в защиту своего сына.