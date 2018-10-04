Ингуши с аксакалами в авангарде требуют на митинге отставки путинского ставленника Евкурова

В республике Ингушетия продолжаются массовые протесты, связанные с подписанным ранее договором о границах с республикой Чечня. Как сообщает Telegram-канал "Ингушетия-2018", колонна численностью около 10 тысяч человек идет к центру Магаса, где расположен парламент. Колонну возглавляют старики, читающие молитвы пророку Мухаммеду. Народ требует отмены договора по границе и отставки Евкурова.

Площадь в Магасе перекрыта силами полиции, люди прибывают в столицу Ингушетии со всей республики. Люди скапливаются в районе Магасского круга на федеральной трассе. К движущейся колонне примкнули всадники на лошадях в черкесках и с национальными флагами. Более тысячи человек собралось у здания Минфина, площадь перекрыта полицией и сотрудниками силовых структур.

Главный въезд в Магас в районе Аланских ворот перекрыт, подъезд через Экажево ограничен. Въезд в Магас со стороны Назрани перекрыт у круговой развязки на федеральной трассе "Кавказ". Люди большими пешими группами направляются в столицу республики и преодолевают расстояние больше 5 километров. Интернет с ограничением трафика в целом по региону работает, но на подъездах к Магасу глушится. Численность людей растет ежеминутно, военные, перекрывшие дороги, не препятствуют народу.

В свою очередь, Конституционный суд Ингушетии заявил, что законопроект о передаче земель Чечне в таком формате не подлежит рассмотрению и вопрос надо решать референдумом. Тем временем поступает информация о более чем 5 тысячах собравшихся, среди которых представители общественности, духовенства, гражданские активисты и другие жители республики разных возрастов. Собравшиеся встали по двум сторонам проспекта Идриса Зязикова, не перекрывая проезжую часть.

Обстановка спокойная, люди раздают воду пожилым, собравшиеся не позволяют никому разбрасывать мусор. Полиция не предпринимает никаких силовых действий, ограничиваясь общим наблюдением за ситуацией. В толпе много фото и видеокамер, местные и федеральные журналисты, а также сотрудники в штатском, снимающие собравшихся на видео.

На митинге у парламента Ингушетии в Магасе силовики начали стрелять в воздух, передает в Twitter корреспондент Русской службы BBC Лиза Фохт.

Напомним, 26 сентября в Ингушетии бетонными блоками перекрыли въезд в город Магас. Причина - митинг против передачи земель Сунженского района Чечне. Полиция предупредила местных жителей, что акции протеста будут разогнаны. Тем не менее власти пошли на уступки.

Помимо перекрытия въезда в столицу Ингушетии в республике отключили интернет, сообщил телеканалу "Дождь" председатель местного отделения "Яблока" Руслан Муцольгов. По его словам, в целом в регионе Сеть работает плохо, а в Магасе и Назрани ее вообще нет.

У Аланских ворот, которые находятся на въезде в Магас, собрались несколько десятков человек, добавил Муцольгов. К собравшимся приехали мэр города Беслан Цечоев и руководство регионального управления МВД.

Новости по теме:

Против передачи земель Чечне митинговали ингуши: дороги перекрыты, отключен интернет

Несколько сотен дагестанцев вышли на митинг с требованием расследовать убийство силовиками братьев-чабанов