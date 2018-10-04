Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Ингуши с аксакалами в авангарде требуют на митинге отставки путинского ставленника Евкурова

Опубликовано 04.10.2018 в разделе комментариев 2

ингушетия кризис чечня силовигархия вертикаль
Ингуши с аксакалами в авангарде требуют на митинге отставки путинского ставленника Евкурова

В республике Ингушетия продолжаются массовые протесты, связанные с подписанным ранее договором о границах с республикой Чечня. Как сообщает Telegram-канал "Ингушетия-2018", колонна численностью около 10 тысяч человек идет к центру Магаса, где расположен парламент. Колонну возглавляют старики, читающие молитвы пророку Мухаммеду. Народ требует отмены договора по границе и отставки Евкурова. 

Площадь в Магасе перекрыта силами полиции, люди прибывают в столицу Ингушетии со всей республики. Люди скапливаются в районе Магасского круга на федеральной трассе. К движущейся колонне примкнули всадники на лошадях в черкесках и с национальными флагами. Более тысячи человек собралось у здания Минфина, площадь перекрыта полицией и сотрудниками силовых структур.

Главный въезд в Магас в районе Аланских ворот перекрыт, подъезд через Экажево ограничен. Въезд в Магас со стороны Назрани перекрыт у круговой развязки на федеральной трассе "Кавказ". Люди большими пешими группами направляются в столицу республики и преодолевают расстояние больше 5 километров. Интернет с ограничением трафика в целом по региону работает, но на подъездах к Магасу глушится. Численность людей растет ежеминутно, военные, перекрывшие дороги, не препятствуют народу. 

В свою очередь, Конституционный суд Ингушетии заявил, что законопроект о передаче земель Чечне в таком формате не подлежит рассмотрению и вопрос надо решать референдумом. Тем временем поступает информация о более чем 5 тысячах собравшихся, среди которых представители общественности, духовенства, гражданские активисты и другие жители республики разных возрастов. Собравшиеся встали по двум сторонам проспекта Идриса Зязикова, не перекрывая проезжую часть. 

Обстановка спокойная, люди раздают воду пожилым, собравшиеся не позволяют никому разбрасывать мусор. Полиция не предпринимает никаких силовых действий, ограничиваясь общим наблюдением за ситуацией. В толпе много фото и видеокамер, местные и федеральные журналисты, а также сотрудники в штатском, снимающие собравшихся на видео. 

На митинге у парламента Ингушетии в Магасе силовики начали стрелять в воздух, передает в Twitter корреспондент Русской службы BBC Лиза Фохт.

Напомним, 26 сентября в Ингушетии бетонными блоками перекрыли въезд в город Магас. Причина - митинг против передачи земель Сунженского района Чечне. Полиция предупредила местных жителей, что акции протеста будут разогнаны. Тем не менее власти пошли на уступки. 

Помимо перекрытия въезда в столицу Ингушетии в республике отключили интернет, сообщил телеканалу "Дождь" председатель местного отделения "Яблока" Руслан Муцольгов. По его словам, в целом в регионе Сеть работает плохо, а в Магасе и Назрани ее вообще нет. 

У Аланских ворот, которые находятся на въезде в Магас, собрались несколько десятков человек, добавил Муцольгов. К собравшимся приехали мэр города Беслан Цечоев и руководство регионального управления МВД. 

Новости по теме:

Против передачи земель Чечне митинговали ингуши: дороги перекрыты, отключен интернет 

Несколько сотен дагестанцев вышли на митинг с требованием расследовать убийство силовиками братьев-чабанов



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
путин живет по Марсу
Ильин В... написал 04.10.2018 12:58
Заменяя покладистых русских на кавказоидов и азиатов, вован Ботоксный растит своих могильщиков.
Ответить
(без названия)
лелик написал 04.10.2018 12:24
Саксаулы, вперед !!!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Будет ли дуэль Золотова с Навальным?:
Результаты
Интернет-ТВ
Сенаторов убеждали - не позорьтесь!
Сенаторов убеждали - не позорьтесь!
04.10.2018
Крушение кремлевской картины мира
Крушение кремлевской картины мира
04.10.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Полгода в Прокопьевске - большая радость для Москвы (0)
США перестали кормить КНР нефтью: сырьевой империи профит! (0)
Замгенпрокурора разбился во время вип-рейса (11)
Ингуши с аксакалами в авангарде требуют на митинге отставки путинского ставленника Евкурова (2)
Рейтинг доверия Путину рухнул до уровня 2013 года (3)
Сенаторов убеждали - не позорьтесь! (1)
Железнодорожное сообщение с Украиной требует возврата 30 тысяч вагонов (3)
США почему-то недовольны передачей С-300 Сирии (9)
В ход пошло всё - от отключения света и тепла в зимние морозы до угроз отобрать детей (0)
Путин победил великий русский народ (32)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Трагедия с вопросами: на что живут высшие прокуроры?
Максим Калашников Максим Калашников: Что делать простым людям?
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Неуместные сожаления
Дарья Митина Дарья Митина: Смoтрите, ктo ушёл
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss