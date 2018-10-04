Песня Слепакова о "грушах"-неудачниках попала в Сети под цензуру силовигархии газпром силовигархия гру британия солсберигейт "Газпром-медиа" попытался заблокировать в Сети клип юмориста и продюсера Семена Слепакова на шуточную "Песню о солсберецком шпиле", выложенную им на своем YouТube-канале. Песня посвящена скандалу вокруг отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери предполагаемыми сотрудниками российских спецслужб, которых Великобритания представила россиянами Русланом Бошировым и Александром Петровым, оговорив, что их имена ненастоящие. В песне в ироничной форме обыгрывается интервью Петрова и Боширова главному редактору RT Маргарите Симоньян, после которого "солсберийских туристов" стали считать гомосексуалистами, так как они они отказались отвечать на вопросы о совместном проживании в одном номере отеля. Вся песня представляет собой оправдания Петрова и Боширова, которые рассказывают о своей интимной связи: "Мы "Новичком" никого не травили, все наши мысли были о шпиле". При попытке залить видеоролик на YouТube.com он блокируется с сообщением "Это видео содержит материалы от партнера GPM RTV, который заблокировал их показ в целях соблюдения авторских прав", сообщает Znak.com. GPM RTV - это компания "Газпром-медиа развлекательное телевидение", владеющая телеканалом ТНТ, на котором в развлекательных проектах работает Семен Слепаков. Но, как поется в знаменитом "Гимне демократической молодежи мира...", теперь уж "эту песню не задушишь, не убьешь!", и копии ролика быстро разошлись по интернету. Они сохранились на сторонних хостингах, в Twitter и в соцсети "ВКонтакте", хотя и там они постепенно блокируются. Текст песни Семена Слепакова: Я Петров, а я Боширов. Вместе мы ездим по всему миру. Не совершали мы преступления, Срочно снимите с нас обвинения. Хватит дурачить народные массы. Мы не преступники, мы - пидарасы. Мы "Новичком" никого не травили, Все мысли у нас были только о шпиле. Припев: Все мысли лишь о шпиле, шпили-вили, Все мысли лишь о шпиле, шпили-вили... Мы не совершали вторженья в Европу, Мы совершали вторжения в попу. Пусть с виду на педиков мы не похожи, Мы шалунишки бесстыжие тоже. И хоть посещали мы СолсберИ, Ничем мы не мазали ручку двери. Смазка нужна была нам для другого. Не верите мне, спросите Петрова. Петров, ты стучал о кровать головой? Так точно, товарищ-партнер половой! Петров, ты порвал на кусочки мой зад? Простите, товарищ-партнер, виноват! В постели развратны мы и порочны. Скажи, Петров. Да, мой сладкий, так точно! И ни к чему дверная нам ручка. Петров! Так точно, я ваша сучка! Припев: Все мысли лишь о шпиле, шпили-вили, Все мысли лишь о шпиле, шпили-вили. Все мысли? Ну все, мы поехали трахаться в попу! Будем равняться на США и Европу. Весь мир толерантен к педерастии. Петров, ты согласен? Служу России! Любим анал мы, и любим орал, Так как об этом просил генерал. Ждет меня дома страстный минет. Ты же не против, Петров? Никак нет! И хоть натирают на трусиках стразы, Не обсуждаем мы старших приказы. Петров, прекрати мне дрочить под столом! Нас генерал не просил о таком. Припев: Не забирайте визу, визу, визу. Хотим мы съездить в Пизу, в Пизу, в Пизу. А после - в Роттердам... Версия геев родилась из-за ответов самих Боширова и Петрова После знаменитого интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей "агентов ГРУ" Александра Петрова и Руслана Боширова, которое они по рекомендации президента РФ Владимира Путина дали главному редактору МИА "Россия сегодня" и RT Маргарите Симоньян, многие СМИ стали подозревать их в нетрадиционной сексуальной ориентации. Во время интервью Симоньян, которая и задавала вопросы Боширову и Петрову, спросила: - Вы все время на всех видео все время вместе, что вас объединяет? - Давайте мы не будем лезть в частную жизнь, в личную жизнь, - ответил ей Руслан Боширов. И мужчины начали оправдываться, что жили в одном номере в гостинице во время поездки в Великобританию исключительно, чтобы сэкономить деньги. На что руководитель телеканала сказала, что сейчас это вряд ли будет интересовать кого-то, но оказалась неправа. После интервью многие обратились к ней с вопросом, какой сексуальной ориентации придерживаются ее гости. Маргарите Симоньян пришлось дать объяснения в своем Twitter. Кстати, британские спецслужбы и контртеррористическое подразделение полиции страны выяснили личность третьего подозреваемого в причастности к мартовскому отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом сообщает газета The Telegraph. По данным издания, которое цитирует InoPressa, третий подозреваемый является сотрудником российской военной разведки, как и двое его предполагаемых сообщников, которые прибыли в Лондон под именами Руслана Боширова и Александра Петрова. В статье говорится, что до выполнения задания "Петровым" и "Бошировым" этот человек ездил в Солсбери, чтобы собрать для них информацию. В частности, он составил план переулка, где жил Скрипаль, и изучил входную дверь в его дом, на ручку которой впоследствии, по версии британских властей, "солсберийские туристы" нанесли нервно-паралитическое вещество "Новичок". Новости по теме: Установлен третий подозреваемый в отравлении Скрипалей В Британии выходит потенциальный бестселлер об экс-полковнике ГРУ Скрипале Биограф Скрипаля утверждает, что экс-полковник ГРУ и его дочь не под арестом, но скрываются и общаются через соцсети



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