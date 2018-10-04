Песня Слепакова о "грушах"-неудачниках попала в Сети под цензуру силовигархии

"Газпром-медиа" попытался заблокировать в Сети клип юмориста и продюсера Семена Слепакова на шуточную "Песню о солсберецком шпиле", выложенную им на своем YouТube-канале. Песня посвящена скандалу вокруг отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери предполагаемыми сотрудниками российских спецслужб, которых Великобритания представила россиянами Русланом Бошировым и Александром Петровым, оговорив, что их имена ненастоящие.
В песне в ироничной форме обыгрывается интервью Петрова и Боширова главному редактору RT Маргарите Симоньян, после которого "солсберийских туристов" стали считать гомосексуалистами, так как они они отказались отвечать на вопросы о совместном проживании в одном номере отеля. Вся песня представляет собой оправдания Петрова и Боширова, которые рассказывают о своей интимной связи: "Мы "Новичком" никого не травили, все наши мысли были о шпиле".
При попытке залить видеоролик на YouТube.com он блокируется с сообщением "Это видео содержит материалы от партнера GPM RTV, который заблокировал их показ в целях соблюдения авторских прав", сообщает Znak.com. GPM RTV - это компания "Газпром-медиа развлекательное телевидение", владеющая телеканалом ТНТ, на котором в развлекательных проектах работает Семен Слепаков.
Но, как поется в знаменитом "Гимне демократической молодежи мира...", теперь уж "эту песню не задушишь, не убьешь!", и копии ролика быстро разошлись по интернету. Они сохранились на сторонних хостингах, в Twitter и в соцсети "ВКонтакте", хотя и там они постепенно блокируются.
Текст песни Семена Слепакова:
Я Петров, а я Боширов.
Вместе мы ездим по всему миру.
Не совершали мы преступления,
Срочно снимите с нас обвинения.
Хватит дурачить народные массы.
Мы не преступники, мы - пидарасы.
Мы "Новичком" никого не травили,
Все мысли у нас были только о шпиле.
Припев:
Все мысли лишь о шпиле, шпили-вили,
Все мысли лишь о шпиле, шпили-вили...
Мы не совершали вторженья в Европу,
Мы совершали вторжения в попу.
Пусть с виду на педиков мы не похожи,
Мы шалунишки бесстыжие тоже.
И хоть посещали мы СолсберИ,
Ничем мы не мазали ручку двери.
Смазка нужна была нам для другого.
Не верите мне, спросите Петрова.
Петров, ты стучал о кровать головой?
Так точно, товарищ-партнер половой!
Петров, ты порвал на кусочки мой зад?
Простите, товарищ-партнер, виноват!
В постели развратны мы и порочны.
Скажи, Петров. Да, мой сладкий, так точно!
И ни к чему дверная нам ручка.
Петров! Так точно, я ваша сучка!
Припев:
Все мысли лишь о шпиле, шпили-вили,
Все мысли лишь о шпиле, шпили-вили.
Все мысли?
Ну все, мы поехали трахаться в попу!
Будем равняться на США и Европу.
Весь мир толерантен к педерастии.
Петров, ты согласен? Служу России!
Любим анал мы, и любим орал,
Так как об этом просил генерал.
Ждет меня дома страстный минет.
Ты же не против, Петров? Никак нет!
И хоть натирают на трусиках стразы,
Не обсуждаем мы старших приказы.
Петров, прекрати мне дрочить под столом!
Нас генерал не просил о таком.
Припев:
Не забирайте визу, визу, визу.
Хотим мы съездить в Пизу, в Пизу, в Пизу.
А после - в Роттердам...
Версия геев родилась из-за ответов самих Боширова и Петрова
После знаменитого интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей "агентов ГРУ" Александра Петрова и Руслана Боширова, которое они по рекомендации президента РФ Владимира Путина дали главному редактору МИА "Россия сегодня" и RT Маргарите Симоньян, многие СМИ стали подозревать их в нетрадиционной сексуальной ориентации.
Во время интервью Симоньян, которая и задавала вопросы Боширову и Петрову, спросила:
- Вы все время на всех видео все время вместе, что вас объединяет?
- Давайте мы не будем лезть в частную жизнь, в личную жизнь, - ответил ей Руслан Боширов.
И мужчины начали оправдываться, что жили в одном номере в гостинице во время поездки в Великобританию исключительно, чтобы сэкономить деньги. На что руководитель телеканала сказала, что сейчас это вряд ли будет интересовать кого-то, но оказалась неправа. После интервью многие обратились к ней с вопросом, какой сексуальной ориентации придерживаются ее гости. Маргарите Симоньян пришлось дать объяснения в своем Twitter.
Кстати, британские спецслужбы и контртеррористическое подразделение полиции страны выяснили личность третьего подозреваемого в причастности к мартовскому отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом сообщает газета The Telegraph.
По данным издания, которое цитирует InoPressa, третий подозреваемый является сотрудником российской военной разведки, как и двое его предполагаемых сообщников, которые прибыли в Лондон под именами Руслана Боширова и Александра Петрова.
В статье говорится, что до выполнения задания "Петровым" и "Бошировым" этот человек ездил в Солсбери, чтобы собрать для них информацию. В частности, он составил план переулка, где жил Скрипаль, и изучил входную дверь в его дом, на ручку которой впоследствии, по версии британских властей, "солсберийские туристы" нанесли нервно-паралитическое вещество "Новичок".
Новости по теме:
Установлен третий подозреваемый в отравлении Скрипалей
В Британии выходит потенциальный бестселлер об экс-полковнике ГРУ Скрипале
Биограф Скрипаля утверждает, что экс-полковник ГРУ и его дочь не под арестом, но скрываются и общаются через соцсети
фыва-32 написал 04.10.2018 15:56
Однако написал 04.10.2018 15:55
безыдейный написал 04.10.2018 15:28
И кому вообще это интересно?