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Московский листок

Песня Слепакова о "грушах"-неудачниках попала в Сети под цензуру силовигархии

Опубликовано 04.10.2018 в разделе комментариев 3

газпром силовигархия гру британия солсберигейт
Песня Слепакова о "грушах"-неудачниках попала в Сети под цензуру силовигархии

"Газпром-медиа" попытался заблокировать в Сети клип юмориста и продюсера Семена Слепакова на шуточную "Песню о солсберецком шпиле", выложенную им на своем YouТube-канале. Песня посвящена скандалу вокруг отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери предполагаемыми сотрудниками российских спецслужб, которых Великобритания представила россиянами Русланом Бошировым и Александром Петровым, оговорив, что их имена ненастоящие. 

В песне в ироничной форме обыгрывается интервью Петрова и Боширова главному редактору RT Маргарите Симоньян, после которого "солсберийских туристов" стали считать гомосексуалистами, так как они они отказались отвечать на вопросы о совместном проживании в одном номере отеля. Вся песня представляет собой оправдания Петрова и Боширова, которые рассказывают о своей интимной связи: "Мы "Новичком" никого не травили, все наши мысли были о шпиле". 

При попытке залить видеоролик на YouТube.com он блокируется с сообщением "Это видео содержит материалы от партнера GPM RTV, который заблокировал их показ в целях соблюдения авторских прав", сообщает Znak.com. GPM RTV - это компания "Газпром-медиа развлекательное телевидение", владеющая телеканалом ТНТ, на котором в развлекательных проектах работает Семен Слепаков. 

Но, как поется в знаменитом "Гимне демократической молодежи мира...", теперь уж "эту песню не задушишь, не убьешь!", и копии ролика быстро разошлись по интернету. Они сохранились на сторонних хостингах, в Twitter и в соцсети "ВКонтакте", хотя и там они постепенно блокируются. 

Текст песни Семена Слепакова

Я Петров, а я Боширов.

Вместе мы ездим по всему миру.

Не совершали мы преступления,

Срочно снимите с нас обвинения.

 

Хватит дурачить народные массы.

Мы не преступники, мы - пидарасы.

Мы "Новичком" никого не травили,

Все мысли у нас были только о шпиле.

 

Припев:

Все мысли лишь о шпиле, шпили-вили,

Все мысли лишь о шпиле, шпили-вили...

 

Мы не совершали вторженья в Европу,

Мы совершали вторжения в попу.

Пусть с виду на педиков мы не похожи,

Мы шалунишки бесстыжие тоже.

 

И хоть посещали мы СолсберИ,

Ничем мы не мазали ручку двери.

Смазка нужна была нам для другого.

Не верите мне, спросите Петрова.

 

Петров, ты стучал о кровать головой?

Так точно, товарищ-партнер половой!

Петров, ты порвал на кусочки мой зад?

Простите, товарищ-партнер, виноват!

В постели развратны мы и порочны.

Скажи, Петров. Да, мой сладкий, так точно!

И ни к чему дверная нам ручка.

Петров! Так точно, я ваша сучка!

 

Припев:

Все мысли лишь о шпиле, шпили-вили,

Все мысли лишь о шпиле, шпили-вили.

Все мысли?

 

Ну все, мы поехали трахаться в попу!

Будем равняться на США и Европу.

Весь мир толерантен к педерастии.

Петров, ты согласен? Служу России!

Любим анал мы, и любим орал,

Так как об этом просил генерал.

Ждет меня дома страстный минет.

Ты же не против, Петров? Никак нет!

 

И хоть натирают на трусиках стразы,

Не обсуждаем мы старших приказы.

Петров, прекрати мне дрочить под столом!

Нас генерал не просил о таком. 

Припев:

Не забирайте визу, визу, визу.

Хотим мы съездить в Пизу, в Пизу, в Пизу.

А после - в Роттердам... 

Версия геев родилась из-за ответов самих Боширова и Петрова 

После знаменитого интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей "агентов ГРУ" Александра Петрова и Руслана Боширова, которое они по рекомендации президента РФ Владимира Путина дали главному редактору МИА "Россия сегодня" и RT Маргарите Симоньян, многие СМИ стали подозревать их в нетрадиционной сексуальной ориентации. 

Во время интервью Симоньян, которая и задавала вопросы Боширову и Петрову, спросила:

- Вы все время на всех видео все время вместе, что вас объединяет?

- Давайте мы не будем лезть в частную жизнь, в личную жизнь, - ответил ей Руслан Боширов. 

И мужчины начали оправдываться, что жили в одном номере в гостинице во время поездки в Великобританию исключительно, чтобы сэкономить деньги. На что руководитель телеканала сказала, что сейчас это вряд ли будет интересовать кого-то, но оказалась неправа. После интервью многие обратились к ней с вопросом, какой сексуальной ориентации придерживаются ее гости. Маргарите Симоньян пришлось дать объяснения в своем Twitter.

Кстати, британские спецслужбы и контртеррористическое подразделение полиции страны выяснили личность третьего подозреваемого в причастности к мартовскому отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом сообщает газета The Telegraph. 

По данным издания, которое цитирует InoPressa, третий подозреваемый является сотрудником российской военной разведки, как и двое его предполагаемых сообщников, которые прибыли в Лондон под именами Руслана Боширова и Александра Петрова. 

В статье говорится, что до выполнения задания "Петровым" и "Бошировым" этот человек ездил в Солсбери, чтобы собрать для них информацию. В частности, он составил план переулка, где жил Скрипаль, и изучил входную дверь в его дом, на ручку которой впоследствии, по версии британских властей, "солсберийские туристы" нанесли нервно-паралитическое вещество "Новичок".

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Биограф Скрипаля утверждает, что экс-полковник ГРУ и его дочь не под арестом, но скрываются и общаются через соцсети



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
фыва-32 написал 04.10.2018 15:56
Вот только британияне до сих пор не представили никаких доказательств причастности русских к отравлению этого Скрипаля.
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(без названия)
Однако написал 04.10.2018 15:55
В одном номере спали на раскладушке, чтобы сэкономить командировочные.
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кому вообще это интересно?
безыдейный написал 04.10.2018 15:28
Какие глупости.
И кому вообще это интересно?
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