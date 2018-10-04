Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Вся армия Украины будет равняться теперь на бандеровцев в приветствиях и уставе

Опубликовано 04.10.2018 в разделе комментариев 3

Вся армия Украины будет равняться теперь на бандеровцев в приветствиях и уставе

Верховная Рада (парламент) Украины официально утвердила новое приветствие и отзыв в Вооруженных силах и полиции страны. 4 октября депутаты приняли закон о внесении соответствующих изменений в устав ВСУ и в закон о Национальной полиции, передает "Интерфакс-Украина". 

После вступления нового закона в силу во время приветствия и прощания начальника или старшего по званию с военнослужащими будет звучать "Слава Украине", а в ответ "Героям слава". Кроме того, в уставе ВСУ отныне предусмотрено использование обращения "пан" вместо "товарищ". 

В настоящее время устав ВСУ предусматривает, что старший по званию говорит "Приветствую, товарищи", на что военнослужащие отвечают: "Здравия желаю, товарищ", добавляя в конце воинское звание. 

Ко второму чтению законопроекта, внесенного в Раду президентом страны Петром Порошенко, приветствие "Слава Украине!" нардепы распространили и на полицию. Согласно изменениям в закон о Нацполиции, на приветствие и прощание "Слава Украине!" руководителя или старшего по званию строй будет отвечать "Героям слава!". 

Закон вступит в силу на следующий день после его официальной публикации. 

Новое приветствие ВС страны впервые официально прозвучало в День независимости страны 24 августа "как часть официальной церемонии военного парада" по случаю национального праздника. 

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее назвала новое воинское приветствие в украинской армии попыткой героизации нацизма. 

Бандеровский лозунг 

Лозунг "Слава Украине!" с ответом "Героям слава!" был принят в качестве приветствия между членами Организации украинских националистов - Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА), воевавшей на стороне гитлеровцев во время Второй мировой войны. Приветствие пособников нацистов приобрело популярность на Украине во время киевского Майдана зимой 2013-2014 года, с тех пор к нему нередко прибегают и политики. 

Это вызывает критику со стороны общественности, которая призывает не забывать о зверствах бойцов ОУН-УПА (запрещена в РФ) во время Второй мировой войны. Одним из таких зверств была Волынская резня - массовое уничтожение поляков в 1943 году. По данным исследователей, тогда погибли от 36 тысяч до 100 тысяч человек. 

В феврале нынешнего года Сенат Польши принял закон об уголовной ответственности в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и заявления о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой.

От редакции: В связи с такой откровенно националистической, антисоветской, єкстремистской реформой - любопытно, а не планируют ли теперь все ВСУ прощаться с погибшими в ДНР и ЛНР призываниками по канонам "образцовых" укронационалистических подразделений? Может, принять в устав прощание на Кургане трёх мечей? Пока там только "Азов" своих "отпевает" - существует и молитва украинского националиста... Так за чем дело-то стало? Ввести ещё в устав песню "Лента за лентою набои подавай"...

Д.Ч.

Материал по теме:

"Никакого фашизма": как в полку "Азов" поминали убитых в ДНР и ЛНР (видео)



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
безыдейный написал 04.10.2018 16:13
А РФия подтвердила статус ее союзника.
Ответить
(без названия)
фыва-32 написал 04.10.2018 16:02
"Слава Украине! Героям слава!"
Это калька с лозунга немецких нацистов: "Хайль Гитлер! Зиг хайль!".
Heil Hitler! (Слава Гитлеру!) - Sieg Heil! (Победе слава!)
Украина еще раз подтвердила свой статус как нацистского государства.
Ответить
делают вид, что против
безыдейный написал 04.10.2018 15:53
"Мария Захарова ранее назвала новое воинское приветствие в украинской армии попыткой героизации нацизма. "
--
Вставили, чтобы показать, что типа РФия против. Сами финансируют и помогают укрорежиму, и делают вид, что против.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Будет ли дуэль Золотова с Навальным?:
Результаты
Интернет-ТВ
Сенаторов убеждали - не позорьтесь!
Сенаторов убеждали - не позорьтесь!
04.10.2018
Крушение кремлевской картины мира
Крушение кремлевской картины мира
04.10.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Хинштейн плохо справляется с функциями пиарщика генерал-братэлло Золотова (0)
Вся армия Украины будет равняться теперь на бандеровцев в приветствиях и уставе (3)
Песня Слепакова о "грушах"-неудачниках попала в Сети под цензуру силовигархии (3)
Полгода в Прокопьевске - большая радость для Москвы (1)
США перестали кормить КНР нефтью: сырьевой империи профит! (4)
Замгенпрокурора разбился во время вип-рейса (23)
Ингуши с аксакалами в авангарде требуют на митинге отставки путинского ставленника Евкурова (3)
Рейтинг доверия Путину рухнул до уровня 2013 года (5)
Сенаторов убеждали - не позорьтесь! (2)
Железнодорожное сообщение с Украиной требует возврата 30 тысяч вагонов (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Македoния: в названии ли делo? - прoкoмментирoвала референдум o переименoвании страны
Дарья Митина Дарья Митина: Прoщай, друг
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Трагедия с вопросами: на что живут высшие прокуроры?
Максим Калашников Максим Калашников: Что делать простым людям?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss