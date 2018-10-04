Вся армия Украины будет равняться теперь на бандеровцев в приветствиях и уставе

Верховная Рада (парламент) Украины официально утвердила новое приветствие и отзыв в Вооруженных силах и полиции страны. 4 октября депутаты приняли закон о внесении соответствующих изменений в устав ВСУ и в закон о Национальной полиции, передает "Интерфакс-Украина".

После вступления нового закона в силу во время приветствия и прощания начальника или старшего по званию с военнослужащими будет звучать "Слава Украине", а в ответ "Героям слава". Кроме того, в уставе ВСУ отныне предусмотрено использование обращения "пан" вместо "товарищ".

В настоящее время устав ВСУ предусматривает, что старший по званию говорит "Приветствую, товарищи", на что военнослужащие отвечают: "Здравия желаю, товарищ", добавляя в конце воинское звание.

Ко второму чтению законопроекта, внесенного в Раду президентом страны Петром Порошенко, приветствие "Слава Украине!" нардепы распространили и на полицию. Согласно изменениям в закон о Нацполиции, на приветствие и прощание "Слава Украине!" руководителя или старшего по званию строй будет отвечать "Героям слава!".

Закон вступит в силу на следующий день после его официальной публикации.

Новое приветствие ВС страны впервые официально прозвучало в День независимости страны 24 августа "как часть официальной церемонии военного парада" по случаю национального праздника.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее назвала новое воинское приветствие в украинской армии попыткой героизации нацизма.

Бандеровский лозунг

Лозунг "Слава Украине!" с ответом "Героям слава!" был принят в качестве приветствия между членами Организации украинских националистов - Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА), воевавшей на стороне гитлеровцев во время Второй мировой войны. Приветствие пособников нацистов приобрело популярность на Украине во время киевского Майдана зимой 2013-2014 года, с тех пор к нему нередко прибегают и политики.

Это вызывает критику со стороны общественности, которая призывает не забывать о зверствах бойцов ОУН-УПА (запрещена в РФ) во время Второй мировой войны. Одним из таких зверств была Волынская резня - массовое уничтожение поляков в 1943 году. По данным исследователей, тогда погибли от 36 тысяч до 100 тысяч человек.

В феврале нынешнего года Сенат Польши принял закон об уголовной ответственности в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и заявления о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой.

От редакции: В связи с такой откровенно националистической, антисоветской, єкстремистской реформой - любопытно, а не планируют ли теперь все ВСУ прощаться с погибшими в ДНР и ЛНР призываниками по канонам "образцовых" укронационалистических подразделений? Может, принять в устав прощание на Кургане трёх мечей? Пока там только "Азов" своих "отпевает" - существует и молитва украинского националиста... Так за чем дело-то стало? Ввести ещё в устав песню "Лента за лентою набои подавай"...

Д.Ч.

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