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Московский листок

Хинштейн плохо справляется с функциями пиарщика генерал-братэлло Золотова

Опубликовано 04.10.2018 в разделе комментариев 1

москва едро позор росгвардия
Хинштейн плохо справляется с функциями пиарщика генерал-братэлло Золотова

Журналисты и пользователи соцсетей усомнились в том, что глава Росгвардии Виктор Золотов лично помог уладить инцидент с мужчиной, который накануне угрожал взрывом на Васильевском спуске в Москве. По данным радиостанции "Говорит Москва", скептики отмечают отсутствие видео или фото, подтверждающих присутствие кортежа Золотова вблизи Красной площади и генерала лично в момент переговоров. 

Некоторые интернет-пользователи назвали происшествие пиар-акцией, цель которой - улучшить имидж Виктора Золотова, репутация которого была испорчена после того, как он вызвал на дуэль оппозиционера Алексея Навального. В пользу этой версии говорит тот факт, что нет ни одного фото или видеодоказательства присутствия главы Росгвардии на месте инцидента, а также процесса переговоров. 

Зато известно, что возле Кремля в этот момент был генерал-лейтенант ФСО Сергей Хлебников. В связи с этим блогеры устроили флешмоб, в рамках которого предлагают варианты того, какие на самом деле героические поступки мог бы совершить Виктор Золотов.

Масла в огонь подлил бывший советник главы Росгвардии по идеологии, депутат Госдумы Александр Хинштейн, ранее распространивший информацию о личном участии Золотова. Он заявил, что детали того, как тот убедил мужчину сдаться, "отражены в документах". 

"Мне лично доказательства никакие не требуются, потому что я это твёрдо знаю. Это отражено в конкретных документах. Кто хочет в это не верить, это дело тех, кто не верит. Переубеждать кого-либо никто не настроен", - заявил Хинштейн. 

В то же время он отметил, что его комментарий по поводу произошедшего был озвучен им "неофициально". "Я больше не работаю в Росгвардии, я сотрудник Государственной думы. Я посчитал, что эта информация имеет значение, оно общественно значимое. Если вы посмотрите, то на сайте Росгвардии в сообщениях, идущих от лица пресс-службы Росгвардии, эта ситуация никак не комментируется", - заявил Хинштейн. 

"Золотов не вышел - плохо: значит, струсил. Золотов вышел - тоже плохо: значит, это все было постановкой. Вы уж определитесь!", - написал Хинштейн в своем Twitter. 

3 октября 41-летний житель Приморья Дмитрий Шалай проехал на своем Mercedes-Benz Gelandewagen под "кирпич" на Васильевском спуске и на замечание сотрудников ГИБДД пригрозил взорвать баллон с газом, потребовав личной встречи с главнокомандующим войсками Нацгвардии генералом Виктором Золотовым.

А 13 сентября команда Алексея Навального, который отбывал 30-дневный арест в Москве, записала видеоответ главе Росгвардии Виктору Золотову, вызвавшему оппозиционера на дуэль. 

"Все ждут, как Алексей ответит на "обращение" Золотова, но он пока не может его даже посмотреть и самостоятельно насладиться всеми перлами про "капюшон значимости" и "отбивную". Тем не менее промолчать мы не могли, поэтому Георгий Албуров разобрал речь Золотова и записал ответное (предварительное) видео", - говорится в комментарии к видео, размещенном на сайте Алексея Навального. 

Албуров отметил, что за словами Золотова меркнут усмановское "тьфу на тебя" и медведевский "компот" и "вообще меркнет все, что мы когда-либо видели до этого". Видео Золотова - "лучше, чем любые заметки, чем любые статьи, книги, анонимные Telegram-каналы, это видео лучше всего показывает, кто именно управляет сегодняшней Россией, как они, самые приближенные к Путину люди, говорят и думают, что у них в головах, как они видят мир, как они относятся к своим согражданам, к людям, за чей счет вся эта чиновничья махина и существует". 

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Би-би написал 04.10.2018 16:36
Скорее всего,Золотов с " друзьями чеченами" и замочил Немцова! Спецслужбы Пу, в первый момент, даже растерялись! Он свое получит!
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