Силовигарх Миллер готов питать нашим газом китайскую индустрию сверх контракта

«Газпром» обсуждает с китайскими партнерами возможность поставок газа по «Силе Сибири» сверх контрактного объема, заявил глава компании Алексей Миллер в ходе панельной дискуссии на Петербургском международном газовом форуме в четверг, передает корреспондент РБК.

«Мы можем увеличить поставки газа сверх контракта по «Силе Сибири», такая возможность обсуждается», — сказал он. Проектная мощность трубопровода составляет 38 млрд куб. м газа в год. Первые поставки газа по нему должны начаться 20 декабря 2019 года. По словам Миллера, с российской стороны уже готово 94% «Силы Сибири».

Топ-менеджер уточнил в беседе с журналистами, что речь идет о дополнительных поставках 10 млрд куб. м газа в год. Обсуждая рост поставок по «Силе Сибири», «Газпром» рассчитывает только на собственные объемы, добавил Миллер. Другие производители — «Роснефть» и НОВАТЭК — неоднократно обращались с просьбами к главе государства или в правительство, рассчитывая поставлять свой газ в этот экспортный газопровод.

Ранее Миллер отмечал высокие темпы роста спроса в Китае, которые с начала 2018 года составили 17,5 против 15,3% в 2017 году, и добавил, что доля трубопроводного газа на рынке Китая будет расти.

- Национальная гордость, - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - наполняет наши сердца: дадим, дадим КНР ещё больше газа! Нам-то самим он без надобности - какая там в Сибири осталась индустрия-то? Сибкабель какой-нибудь , и всё. Свою индустрию давно не питаем газом - так что да здравствует китайская индустрия! На нашем газу и из нашей же нефти китайский химпром делает незаменимые для нас вещи - практически все игрушки, хоз-инвентарь, ну, а российский рабочий деквалифицируется, меняет специальность, становится гастарбайтером, ведь вместо него давно работает китаец при полнейшей и безоговорочной поддержке путинской власти - ну, чем не патриотизм? Зато Миллер построил себе почти Петергоф на Истре - и ведь заслужил! Продавать так далеко российский газ - дело нелёгкое, которое под силу только миллиардерам...

Новость по теме:

США перестали кормить КНР нефтью: сырьевой империи профит!