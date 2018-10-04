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Московский листок

Путинского назначенца Евкурова закидали бутылками ингуши, охрана стреляет пока в воздух

Опубликовано 04.10.2018 в разделе комментариев 2

протест ингушетия чечня граница вертикаль
Путинского назначенца Евкурова закидали бутылками ингуши, охрана стреляет пока в воздух

В столице Ингушетии — Магасе — проходит массовый митинг против передачи земель Чечне. Акция была запланирована с вечера 3 октября, когда в соцсетях начали распространять информацию о всенародном сходе. 

Митингующие начали собираться на площади перед зданием парламента с восьми утра. По данным главы местного отделения партии «Яблоко» Руслана Муцольгова, к 11 часам дня число участников акции приблизилось к пяти тысячам. Силовики заблокировали въезды в Магас, митингующие оставляют машины и направляются к зданию парламента пешком. По сведениям очевидцев, к колонне присоединяются всадники на лошадях с национальными флагами. Присутствующие передают, что мобильный интернет в столице не работает. 

На фоне протестов в республике усилены меры безопасности. По данным издания «Кавказский узел», на дорогах установлены усиленные посты, на которых дежурят по 20-30 человек в масках. К месту протеста стянуты отряды полиции и Росгвардии. Участники митинга выкладывают в сеть многочисленные видео, на которых слышна стрельба. По данным очевидцев, силовики стреляют в воздух. 

Собравшиеся послали парламентера к депутатам Народного собрания с просьбой допустить представителя общественности на заседание, однако парламентарии сообщили, что голосование проходит в закрытом режиме. К митингующим также попытался выйти глава республики Юнус-Бек Евкуров, но толпа начала кидать в него пустыми бутылками. 

Муцольгов сообщает, что к собравшимся вышли четверо депутатов парламента и рассказали, что соглашение принято не было. По словам парламентариев, 15 из 24 депутатов проголосовали против, пять поддержали соглашение, четыре бюллетеня было испорчено. Голосование было тайным. 

Ранее в четверг, 4 октября, сообщалось, что парламент Ингушетии утвердил соглашение об изменении границ с Чечней. Сообщение было опубликовано со ссылкой на пресс-службу главы республики Юнус-Бека Евкурова.

Напомним, 26 сентября в Ингушетии бетонными блоками перекрыли въезд в город Магас. Причина - митинг против передачи земель Сунженского района Чечне. Полиция предупредила местных жителей, что акции протеста будут разогнаны. Тем не менее власти пошли на уступки. 

Помимо перекрытия въезда в столицу Ингушетии в республике отключили интернет, сообщил телеканалу "Дождь" председатель местного отделения "Яблока" Руслан Муцольгов. По его словам, в целом в регионе Сеть работает плохо, а в Магасе и Назрани ее вообще нет. 

У Аланских ворот, которые находятся на въезде в Магас, собрались несколько десятков человек, добавил Муцольгов. К собравшимся приехали мэр города Беслан Цечоев и руководство регионального управления МВД. 

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
весь такой народный написал 04.10.2018 21:55
Пора создавать Народную Ингушскую Республику! Айда захватывать банки, военные части и супермаркеты! Повторим успех Донбасса!!!!
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ыы
ыы написал 04.10.2018 19:55
Пусть долбят друг друга, чем меньше тем нам лучше
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