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Московский листок

После отставки Полтавченко в Росморпорту решительно всё начало взрываться

Опубликовано 04.10.2018 в разделе комментариев 1

террор ленинград
После отставки Полтавченко в Росморпорту решительно всё начало взрываться

В здании администрации Росморпорта в Кировском районе Петербурга около 09:00 в четверг, 4 октября, произошел взрыв. По предварительным данным, один из работников открыл деревянный ящик, в котором и находилось взрывное устройство. Мужчина стал единственным пострадавшим при ЧП. Его госпитализировали.

У здания на Межевой, 5, горожане наблюдают пожарных. В ГУ МВД РФ по городу и области подтвердили факт ЧП, отметив, что там работает оперативно-следственная группа. Открывший коробку мужчина получил тяжелые травмы. По неподтвержденным данным, ему оторвало ногу. ГУ МЧС по Петербургу отказалось от комментариев.

Напомним, вчера Владимир Путин предложил полномочному представителю президента РФ в Северо-западном федеральном округе Александру Беглову стать временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. 

"Владимир Путин только что провел встречу с Александром Бегловым и (нынешним губернатором Петербурга. - Прим. "Интерфакса") Георгием Полтавченко. Путин предложил Полтавченко возглавить Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) в качестве председателя совета директоров компании, а Беглову предложил стать исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга до сентября, до выборов", - пояснил Песков. 

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Всего комментариев к статье: 1
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Слава кпсс!
Украинецъ написал 04.10.2018 20:43
Народы СССР требуют восстановления СССР!
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