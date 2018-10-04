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Московский листок

Нищающих дорогих россиян приучают к безвредности "Доширака"

Опубликовано 04.10.2018 в разделе комментариев 0

еда бедность онкология
Нищающих дорогих россиян приучают к безвредности "Доширака"

Доцент кафедры органической химии СибГУ разобрала состав известной лапши быстрого приготовления «Доширак». Химик Елена Семиченко рассказала, может ли эта лапша вызвать болезни желудка. 

В составе продукта указана пшеничная мука. Специалист рассказала, что витаминов в такой муке меньше, лучше употреблять цельнозерновую. Однако опасности мука не представляет. Пальмовое масло тоже не очень полезно, из-за него могут появляться атеросклеротические бляшки, но большого вреда здоровому организму принести не может. 

Сорбат калия, указанный в составе – консервант, который добавляется в продукты. Он абсолютно безвреден в небольшом количестве. «Усилитель вкуса» глутамат натрия также безопасен. Его «в любом бифштексе больше, чем в «Дошираке», – пишут на сайте университета. 

Последний компонент – мальтодекстрин. Это – вещество из кукурузного крахмала. Его используют при изготовлении детского и диетического питания. Несмотря на такие успокаивающие слова, ученая предупреждает, что в больших количествах «Доширак» не может быть полезен. Однако небольшим количеством лапши отравиться невозможно.

Последний компонент – мальтодекстрин. Это – вещество из кукурузного крахмала. Его используют при изготовлении детского и диетического питания. Несмотря на такие успокаивающие слова, ученая предупреждает, что в больших количествах «Доширак» не может быть полезен. Однако небольшим количеством лапши отравиться невозможно.

От редакции: Исследователи, конечно же, говорят о составе самой лапши, но не об упаковке. А ведь самая-то химия (и это ощущается на вкус) как раз в этом пористом, поливинилхлоридном (ПВХ) поддончике, - в миске, которая под воздействием кипятка вполне возможно даже формальдегид выдаёт. А если ещё постоит-настоится лапша в этом растворчике с полчасика?.. Вот когда пройдут исследования всего комплекса питания гастарбайтера, включая "искусственную" вилочку-трезуб, входящую в комплект, тогда можно успокаивать трудящихся, хотя и без того очевидно, что это пища не для жизни, а для поддержания существования... В СССР такого "питания" на производстве быть в принципе не могло - но таковы уж "демократические свободы", пожелав быть винтиком капитализма, трудовой народ обрёк себя в большинстве вот на такое вредное и поспешное (что тоже очень вредно и приводит к раку желудка даже если питаться нормальной едой - спешка и есть главный вред) питание вместо трёхразового, трёхблюдного, столовского.

Д.Ч.

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