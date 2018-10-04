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Московский листок

Нищая наука "европейской" Украины даже протестовать теперь перед Радой не смеет

Опубликовано 04.10.2018 автором В. Буткалюк в разделе комментариев 0

украина наука рада
Нищая наука "европейской" Украины даже протестовать теперь перед Радой не смеет

Пришедшим сегодня на акцию протеста ученым НАН не дали пройти для проведения митинга на площадь перед Радой, заблокировав дорогу несколькими рядами полиции спецназначения. "Прохід заборонено. Тут державні заходи", - пытались пояснить возмущённым людям полицейские. 

Пытающихся пройти полиция спецназначения умело оттеснила, не особо жалуя академиков и профессоров. Не помог даже депутат, который пытался договориться и провести людей на площадь. 

Все сделано так, чтобы власть имущие даже не видели и не слышали протестующий народ. 

Проводить акции "можно", но только в сторонке. Видимо, чтобы не мешать спокойствию слуг народа. 

Толкающие пожилых профессоров полицейские - красноречивая иллюстрация не только к реформе науки и образования, но и к реформе правоохранительной системы.

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