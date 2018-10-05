Откуда у Израиля вдруг взялась такая враждебность после лобзаний нашего президента?

ОДИНОЧЕСТВО В ОБЪЯТЬЯХ ВИНЬЯМИНА ЕФИМОВИЧА

Мне запомнились слова, сказанные однажды покойным Борисом Березовским в Думе: «У каждого еврея два сердца: одно в России, другое в Израиле». Это не правда, вовсе не у каждого. Я знал евреев, сердца которых бились только ради России и стали прахом русской земли. Однако…

Радостное отношение президента В.Путина к евреям, в том числе, к израильтянам, к Израилю хорошо известно. В нашей многонациональной стране, где русские все же составляют сейчас более 80% населения, есть высокие государственные посты, которые непременно или уж крайне желательно, чтобы занимали русские. Это глава правительства (государства), министр обороны, министр иностранных дел и, конечно, министр культуры. Но, конечно, могут быть особые обстоятельства, допускающие исключение. До революции и в Советское время так в общем и было. Не будем заглядывать в слишком далекое прошлое, но напомним, что первым фактическим министром культуры, хотя он назывался наркомом просвещения, был участник Октябрьской революции Анатолий Васильевич Луначарский, человек высочайшей культуры, писатель, академик. Он умер в 1933 году. А в 1936-м при Совеете министров был создан Комитет по делам искусств, и его возглавляли тоже русские люди. Наконец в 1953 году – Министерство культуры. Это – Н.К.Пономаренко, Г.Ф.Александров, Н.А.Михайлов, Е.А.Фурцева, П.Н.Демичев. Н.Н.Губенко, Е.Ю.Сидоров, А.С.Соколов…

Последний был назначен в марте 2004 года уже Путным и пробыл на посту министра года четыре. После него в кресло Луначарского президент посадил уроженца Киргизии Михаила Ефимовича Швыдкого, хотя такие "киргизы" составляют в населении России всего 0,4%. Президент в нем души не чаял. Не пожелал уволить даже после его наглых русофобских телепередач, оскорбительных для всех русских, казалось бы, и для самого Путина.

Четыре года просидел Михаил Ефимович в кресле Луначарского, то и дело вскакивая для очередной русофобской шкоды. В 2004 году президент все-таки вынужден был попросить его с поста. Он сделал это, глотая слезы. Но без хоть какого-нибудь Михаила Ефимовича ему было скучно, и он тут же для утехи даже на более высокий пост главы правительства назначил другого Михаила Ефимовича, никому неведомого и с трудом разысканного где-то в наших структурах за границей,- М.Е.Фрадкова. М.Е. чеовек, надо думать, хороший, никак себя не обозначил в неожиданной для него роли главы правительства великой державы, и года через три был поставлен руководить столь же неведомой ему Службой внешней разведки.

Напоминать о дружбе Путина с миллиардерами Абрамовичем, братьями Ротенбергами, о почтительном отношении даже к Валерии Новодворской, выражавшей готовность встречать с цветами войска НАТО на нашей земле, о его регулярной многомиллиардной помощи в трудной час банкирам, среди которых так много киргизов, - о таких вещах можно не говорить, они у всех на памяти.

Однако, это присказка покуда. А разговор пойдет о гибели 17 сентября на самолете Ил-20 в небе Сирии пятнадцати наших офицеров, среди которых не было ни одного Ефимовича. А сколько их вообще в Сирии? Прошло много дней, но по телевидению погибшие даже не были названы по именам, на экранах не появился ни один родственник ни одного погибшего – ни мать, ни жена, ни дети. В чем дело? Помним же мы на экране убитого горем отца майора Николая Романовича Филиппова, сбитого турками в ноябре 2015 года в том же сирийском небе. Что случилось за три года? Ведь тогда погиб один, а сейчас-то пятнадцать, и – глухо… Впрочем, всего погибло 112 человек, сбито 8 наших самолетов, 7 вертолетов, 1 или 2 БТР… И генерал-полковник Виктор Бондарев, бывший командующий Воздушно –космическими силами, а ныне председатель Комитета СФ по обороне, ликует:

- А в Афганистане в советское время погибло больше!... (СР, 2 октября 18).

Большому генералу хорошо бы разуметь, что в Афганистане шла настоящая война на земле и в воздухе, вплоть до рукопашной, а сейчас благодаря советскому оружию лишь наносятся снарядно-бомбовые удары, например, с подлодок из глубин Каспийского моря. Какие потери понесла Каспийская флотилия?

Этого для торжества генералу показалось мало, он иронически присовокупил: «Сравним с «прогрессивным Западом». За три года войны в Ираке (2003-2006) американская коалиция потеряла…» Позвольте, генерал, какие три года? Война началась 20 марта и кончилась захватом Багдада 9 апреля 2003 года. 1 мая Буш-младший объявил о прекращении всех боевых действий. И была эта война тоже в основном наземная. Какое же может быть сравнение?

И наконец: «Мы научились воевать!.. Ведь важнейшим критерием военного мастерства является не только сам факт победы, но и её цена» (там же). Да, верно, но не всегда. Советский народ заплатил в войне огромную «цену» за победу, но большая часть этой «цены» - целенаправленное истребление пленных и мирного населения. Вы слышали об этом, генерал? А в вашем случае разумнее говорить скорее о «военном мастерстве» советского оружия, чем путинских генералов.

Вы лучше бы объяснили народу, сенатор Бондарев, почему из этих 112 погибших мы видели похороны только одного майора Филиппова. Нам-то сдается, что власть трусит, хочет замять трагедию, вычеркнуть из нашей памяти и потому дала команду всем этим эрнстам ефимовичам: ни кадра! ни звука! ни полшороха! И те тотчас: «Так точно! Будет сделано!»

О гибели пятнадцати наших военных на Ил-20 первым сообщило министерство обороны. Генерал-майор И.Конашенков заявил: «Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили как-то его под огонь средств ПВО Сирии…Израильские средства управления авиацией и летчики F-16 не могли не видеть российский самолет, они намеренно пошли на провокацию». Это выглядит как-то странно… Прикрываться кому-то от чего-то можно только тем, что в твоей власти, в твоих руках, например, зонтиком – от дождя; и подставить под что-то можно только то, что у тебя в руках, в твоей власти. Наш Ил-20 не был в руках израильтян. Да и вообще о каком прикрытии, о какой подставке предметом А предмета Б можно говорить в мире бешеных скоростей, где предмет А летит с бешеной скоростью Х, а предмет Б летит с бешеной скоростью У? Вы не путаете авиацию с пехотой или с танками?

Это во-первых. Во-вторых, читаем: «Израиль не предупреждал о планируемой операции командование российской группировки в Сирии». Значит, есть договоренность и, как правило, Израиль предупреждает наше командование: Сообщаем, мол, что завтра в 22.00 начнем бомбить, крушить, уничтожать ваших подопечных друзей. Так что можете сократить гуманитарные поставки им, после нашего налета едоков будет меньше. Так?

И командование нашей группировки согласно кивает головой: «Никаких возражений. Можете вволю кромсать наших друзей. Правда, мы за них уже пролили немало своей крови, да еще там есть и дети, но что делать - война!». По сообщению прессы, «за последние полтора года Израиль нанес около 200 ударов по Сирии» (СР.20.9.18). Значит, около 200 раз Израиль предупреждал наше командование, и оно около 200 раз отвечало: «С Богом!» Примечательно, что американцам по такому же поводу наш Генштаб делал предупреждения и даже грозил не только сбивать их самолеты и ракеты, но и нанести удар по базам, с которых они взлетели. Да, грозил. А вот израильтянам – «Милости просим!» Что за странная любовь к ним. Откуда взялась? Вот они два стандарта, которые так возмущают нашего многоразового президента.

В этом году 9 мая я был на Красной площади на Параде в честь годовщины Победы и, когда молился на Мавзолей Ленина, видел недалеко от Мавзолея в дружеской беседе Путина и израильского президента Биньямина Нетаньяху. Потом мимо нашей трибуны они плечом к плечу прошли по площади, направляясь к Могиле Неизвестного солдата. Душа в душу!.. А на другой день мы узнали об израильском налете на Сирию, может быть, предпринятом именно в то время, когда наш верховный главнокомандующий мило беседовал с израильским главковерхом. Судя по всему, наш говорил: «Жми, Биня, жми!»

А генерал дальше: «Расцениваем данные провокационные действия Израиля как враждебные. В результате безответственных действие израильских военных погибли 15 российских военнослужащих. Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства».

Генерал, безответственные действия это одно, а сознательная провокация совсем другое. И в такой ситуации надо говорить не о «духе партнерства», а постараться понять и объяснить другим, откуда у Израиля вдруг взялась такая враждебность после лобзаний нашего президента с их?

Позже выступил министр обороны С.Шойгу, он начал так: «Всем специалистам понятно…» Товарищ министр, вас слушает народ, скорбящий о своих сыновьях. И говорите так, чтобы было понятно не только специалистам, а всем. Учитесь говорить с народом так, как умели говорить Ленин, Сталин, Киров. Вот мне, например, моей жене, детям и внукам совершенно непонятно, как можно, как допустимо соглашаться со смертоносными ударами израильтян по нашим друзьям, за которых уже пролито немало русской крови.

Недавно ваш державный начальник вдруг вспомнил Халхин-Гол и сказал, что мы помним его героев. Но он, не обремененный познаниями истории, как видно, смутно представляет, что такое Халхин-Гол. А это была братская защита союзной Монголии от наглого вторжения японских фашистов. Если бы тогда наркомом обороны был не коммунист Климентий Ефремович Ворошилов, а вы, единорос Шойгу, то японцы, пожалуй, могли бы надеяться услышать от вас: «С Богом!»

Тут объявилась говорливая обличительница Мария Захарова. Я не всегда понимаю, что она говорит. Она сказал в адрес Израиля: «Стыдно прятаться за спины тех, кто обеспечивает твою безопасность…» Мы обеспечиваем безопасность американского дружка Израиля? Для меня это новость. Я думал, что так или иначе этим занимается Америка.

«…кто, выполняя долг, не может отклониться от пули, которая предназначена не тебе».

Вообще-то «отклониться от пули» трудновато. Но что значит «пуля, предназначенная не тебе». Не – кому? Не Израилю? Нет, сирийские пули были предназначены именно израильским самолетам, но угодили в наш. Словом, и на этот раз я не все понял в заявлении официального представителя МИДа, но ясно, что она от имени своего ведомства поддерживает Генштаб Министерство обороны и лично С.Шойгу.

Наконец, высказался и президент, он, как и следовало ожидать, зная прошлое, отмел обвинения в адрес Израиля: «Это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш». То есть он отверг обвинения в адрес Израиля и Генштаба, и Министерства, и самого министра да ещё и МИДа. Вот какое противостояние. А в итоговых воскресных телепередачах на той неделе все каналы тоже обвинили Израиль. Впервые по столь острому вопросу президент оказался в полном одиночестве… Ну, если не считать дружка Биньямина.

Что же все это значит? Ведь Путин тогда еще и сказал, что заявление Генштаба с ним полностью согласовано. Вот так: согласовано, но я его опровергаю. Что ж получается? В деле о гибели пятнадцати наших офицеров мы оказываемся в джунглях то ли невольной сумятицы и разноголосицы, то ли сознательного вранья. Ну, а если настанет день и час, когда речь пойдет о жизни сотен и тысяч, многих тысяч наших граждан, что нам ждать, товарищ Шойгу? Откуда нам взять уверенность, что Генштаб, Министерство обороны и Главковерх будут говорить и действовать разумно, соответственно обстановке и согласованно? Откуда?