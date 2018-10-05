Нас обвинили в геноциде самих себя

Сенат США единогласно принял резолюцию, в которой признал голодомор 1932-1933 годов на Украине геноцидом украинского народа — «Сталин и его окружение совершили в 1932-1933 годах геноцид против украинцев». Это цитата из выводов правительственной комиссии США от 1988 года — теперь, после ее включения в резолюцию она приобретает характер официальной позиции США. В документе отмечается, что события 1932-1933 годов в Украине были «спланированной акцией сталинского тоталитарного режима, которая была направлена против украинского народа и была геноцидом».

Это, конечно, очень скверно.

И дело даже не в том, что это сильно грешит против правды - никаких планов уничтожения украинцев ни Сталин, ни компартия не ставили. И никто целенаправленно никого не уничтожал - был голод, и он охватил далеко не только населенные этническими украинцами области, но и территории, заселенные русскими и другими народами.

Но теперь получается, что не только Сталин, но и весь СССР, правопреемником которого является РФ, ставится на одну доску с Гитлером и германским нацизмом. И это официальная позиция Вашингтона.

Как теперь строить отношения с этой страной и ее великим народом, который идет на такую конфронтацию с Россией?

У нас, оказывается, преступная история, у нас даже церковь преступная - в 1688 году что-то там не так сделали, и теперь 400 лет русского православия не в счет. На всех нападали, оккупировали все вокруг - вот начиная прямо от Можайска и Волоколамска все сплошь оккупированные территории.

В общем, это война. С Америкой. Очень жаль... И война на уничтожение, поскольку если мы эту войну проиграем, то нас как народа, нации, культурной общности - не будет. Запретят. Ликвидируют. Сотрут ластиком.

Это геноцид по отношению к нам, если кто не понял. И сдав Сталина, коммунизм, 70-летнюю историю СССР, мы не откупимся. За нас взялись всерьез и будут уничтожать, как североамериканских индейцев или австралийских аборигенов.

А.Б.