Россия помнит три дня гражданской войны в столице октябрь 1993 АКТИВИСТЫ ПОЧТИЛИ ПОГИБШИХ ПАТРИОТОВ В ОКТЯБРЕ 1993 ГОДА



4 октября – 25-я годовщина расстрела здания Верховного Совета России из танковых орудий. В этот день в городе Пензе, возле монумента Слава Советской Конституции, что на площади Маршала Жукова, активисты и сторонники общественной организации «Поколение Нового Времени» (ПНВ) и Объединенной коммунистической партии (ОКП) провели акцию памяти о советских патриотах, погибших 3-4 октября 1993 года в Москве.



Место для проведения мероприятия было выбрано не случайно: монумент Советской Конституции на площади Маршала Жукова оформлен таким образом, что основной закон Советского Союза построен на интересах простых людей, на сохранении порядка и труда. Чего нельзя сказать о так называемой «ельцинской» конституции, поспешно принятой после государственного переворота в октябре 1993 года.



Перед участниками выступил лидер ПНВ Иван Финогеев. Он рассказал о трагическом восстании защитников советской системы в сентябре-октябре 1993 года, и подчеркнул, что Верховный Совет, несмотря на свой разношерстный состав, был на тот момент формальным препятствием на пути рыночных преобразований и установления в стране суперпрезидентской республики. С другой стороны была масса недовольных людей, ощутивших на себе все прелести грабительских ельцинско-гайдаровских реформ и «шоковой терапии». Эти честные и смелые люди стали активом уличного сопротивления в октябрьские дни 1993 года, вступив в неравный бой с полностью укомплектованными и подготовленными боевиками.



По мнению общественника, парадокс заключается в том, что путем насилия, убийством тысячи людей вблизи Останкинского телецентра и во время обстрела Верховного Совета, в современной России утверждались так называемые «гражданские свободы» и «рыночная экономика».



После того, как восстание было подавлено, 12 декабря в нарушение закона была принята новая конституция, ликвидировавшая завоевания социализма, наделившая президента неограниченными полномочиями, а также легализовавшая криминальную приватизацию и незаконное обогащение нынешней олигархии.



Представитель ПДС НПСР Александр Фроленков сравнил циничный расстрел безоружной толпы и зверства ельцинских наемников в октябре 1993 года с действиями карателей и фашистов на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны. Вот, к примеру, отрывок из радиоперехвата, который был сделан защитниками Верховного Совета: «Стреляйте их на месте мужики, не жалейте. Патронов у нас на всех хватит, лупи их…».



Также выступили член ЦК ОКП Михаил Яхкинд и активист ПНВ Антон Бобрышев. Они сошлись во мнении, что идеалы, за которые боролись павшие в октябре 1993 года патриоты, непременно восторжествуют, и лучшей памятью станет продолжение их борьбы за свободу и социальную справедливость.



В завершение мероприятия собравшиеся возложили цветы и почтили минутой молчания память людей, до последнего отстаивавших интересы народа и островок советской власти.



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