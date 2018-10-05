Ставропольская 17. Привлечет ли Следственный комитет профессиональных фашистов

На текущей неделе всех жителей общежития по Ставропольской 17 вызвали в Следственный комитет.

Напоминаем, 18 сентября 2018 года судебные приставы ворвались в общежитие. Молодчики, пытаясь защитить интересы своих нанимателей из «МИРЭА», крушили вещи и избивали жильцов. Всех. Включая стариков и детей. Приехавшая полиция побоище не пресекала: «Меланхолично отвечала жильцам – это их профессия!»

Быть фашистами - их работа!

Впрочем, защитить интересы нанимателя молодчикам не удалось. Кадры «профессиональной» работы приставов были выложены в инет жильцами и группой поддержки в самом начале штурма. Скандал разрастался с каждой минутой. Внезапно, кто-то наверху решил, что нельзя грабить народ так громко. Громилы получили приказ отступить. Жильцы провожали их коротким, но ёмким словом - «фашисты!»

Составные московского счастья: молоко, хлеб, мясо

В настоящий момент СК начал следственные действия по обращению жильцов. Получит ли «подработка» приставов надлежащую правовую оценку?

Посёлок Спартак. Приставы получили право на грабеж!?

Жильцы очень надеются, что получит, но и очень опасаются, что нет.