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Московский листок

Ставропольская 17. Привлечет ли Следственный комитет профессиональных фашистов

Опубликовано 05.10.2018 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 1

власть жилье
Ставропольская 17. Привлечет ли Следственный комитет профессиональных фашистов

На текущей неделе всех жителей общежития по Ставропольской 17 вызвали в Следственный комитет.

Напоминаем, 18 сентября 2018 года судебные приставы ворвались в общежитие. Молодчики, пытаясь защитить интересы своих нанимателей из «МИРЭА», крушили вещи и избивали жильцов. Всех. Включая стариков и детей. Приехавшая полиция побоище не пресекала: «Меланхолично отвечала жильцам – это их профессия!»

Быть фашистами - их работа!

Впрочем, защитить интересы нанимателя молодчикам не удалось. Кадры «профессиональной» работы приставов были выложены в инет жильцами и группой поддержки в самом начале штурма. Скандал разрастался с каждой минутой. Внезапно, кто-то наверху решил, что нельзя грабить народ так громко. Громилы получили приказ отступить. Жильцы провожали их коротким, но ёмким словом - «фашисты!»

Составные московского счастья: молоко, хлеб, мясо

В настоящий момент СК начал следственные действия по обращению жильцов. Получит ли «подработка» приставов надлежащую правовую оценку?

Посёлок Спартак. Приставы получили право на грабеж!?

Жильцы очень надеются, что получит, но и очень опасаются, что нет.



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Всего комментариев к статье: 1
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Фашистскую хунту Путина под трибунал!
Василий(18) написал 05.10.2018 10:20
Срочно трансляция ЧП в Москве на улице Ставропольской 17
.
https://www.youtube.com/watch?v=CksrzXnTnLM
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