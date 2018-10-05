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Московский листок

Налейте водителю, ему еще ехать!

Опубликовано 05.10.2018 в разделе комментариев 2

рабочие капитализм правительство
Налейте водителю, ему еще ехать!

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил проработать вопрос о возможности продажи алкоголя на АЗС, сообщил ТАСС представитель вице-премьера Илья Джус. 

"В контексте действий по стабилизации розничного топливного рынка у Козака обсуждались предложения ряда нефтекомпаний по возврату продаж алкоголя в сетях АЗС для улучшения рентабельности их работы, давались соответствующие поручения проработать этот вопрос", - сказал он.

***

А что, рентабельность вещь важная. Надо, конечно, вернуть на АЗС и пиво, и водочку можно. Рядом аппарат поставить, тоб проверять - можо ли еще добавить, или уже хватит.

Кстати, а как с легализацией легких наркотиков? Я думаю, если продавать их на АЗС, то рентабельность сильно увеличится. Да везде увеличится, даже в аптеке.

Можно и сексуальные экспресс-услуги ввести - в кабинках как для голосования. Быстро и дешево. 

А что делать, если бензин людям уже не по карману, а пиво еще можно?

***

Кстати, все тоже самое можно делать и на избирательных участках, тоже в целях повышения явки.

Можно даже скидку давать: проголосовал - получи дисконт. За "Единую Россию" 10 процентов, за ЛДПР пять, за КПРФ четыре... И так далее.

Вполне возможно даже ввести карточку постоянного избирателя с накопительной системой скидок. 

Это мои предложения вице-премьеру Козаку, если он сам не догадался.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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великолепно сказано и подмечено
БРАВО просто БРАВО написал 05.10.2018 09:58
В ответ на - А что, рентабельность вещь важная. Надо, конечно, вернуть на АЗС и пиво, и водочку можно. Рядом аппарат поставить, тоб проверять - можо ли еще добавить, или уже хватит.
Кстати, а как с легализацией легких наркотиков? Я думаю, если продавать их на АЗС, то рентабельность сильно увеличится. Да везде увеличится, даже в аптеке.
Можно и сексуальные экспресс-услуги ввести - в кабинках как для голосования. Быстро и дешево.
А что делать, если бензин людям уже не по карману, а пиво еще можно?
***
Кстати, все тоже самое можно делать и на избирательных участках, тоже в целях повышения явки.
Можно даже скидку давать: проголосовал - получи дисконт. За "Единую Россию" 10 процентов, за ЛДПР пять, за КПРФ четыре... И так далее.
БРАВО просто БРАВО !
великолепно сказано и подмечено - вот оно то что показывает полную никчемность грабительской рыночной экономики - не польза от нее - этой рылочной эхугномики - - а сплошной вред!
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(без названия)
La Terrible написал 05.10.2018 09:57
Браво, Анатолий Юрьевич!
Так их, ушлепков! Совсем уже у них мозги го.вном заплыли. Правда, все по заветам Больших Белых Братьев - продавать аборигенам дешевую огненную воду, чтоб дохли сами и убивали сородичей, побыстрей освобождая расейские прерии и пампасы.
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