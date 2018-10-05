Налейте водителю, ему еще ехать!

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил проработать вопрос о возможности продажи алкоголя на АЗС, сообщил ТАСС представитель вице-премьера Илья Джус.

"В контексте действий по стабилизации розничного топливного рынка у Козака обсуждались предложения ряда нефтекомпаний по возврату продаж алкоголя в сетях АЗС для улучшения рентабельности их работы, давались соответствующие поручения проработать этот вопрос", - сказал он.

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А что, рентабельность вещь важная. Надо, конечно, вернуть на АЗС и пиво, и водочку можно. Рядом аппарат поставить, тоб проверять - можо ли еще добавить, или уже хватит.

Кстати, а как с легализацией легких наркотиков? Я думаю, если продавать их на АЗС, то рентабельность сильно увеличится. Да везде увеличится, даже в аптеке.

Можно и сексуальные экспресс-услуги ввести - в кабинках как для голосования. Быстро и дешево.

А что делать, если бензин людям уже не по карману, а пиво еще можно?

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Кстати, все тоже самое можно делать и на избирательных участках, тоже в целях повышения явки.

Можно даже скидку давать: проголосовал - получи дисконт. За "Единую Россию" 10 процентов, за ЛДПР пять, за КПРФ четыре... И так далее.

Вполне возможно даже ввести карточку постоянного избирателя с накопительной системой скидок.

Это мои предложения вице-премьеру Козаку, если он сам не догадался.

А.Б.