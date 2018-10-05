Пора менять всё и везде

Градостроительно-земельная комиссия одобрила проект планировки пешеходной зоны между Храмом Христа Спасителя и Якиманской набережной. Изменения затронут Патриарший мост между Берсеневской и Якиманской набережными. Здесь обустроят амфитеатры, лестничные сходы и лифты,проект предусматривает также сооружение под мостом трех небольших общественно-культурных центров общей площадью 5,7 тысячи квадратных метров.

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Как же прекрасно, как же это здорово!

Казалось бы, еще вчера был тут бассейн "Москва", трудящиеся купались после напряженного трудового дня. А теперь вот - духовность! Да и работы никакой нет, после чего отдыхать-то? Вот людям и храм божий, помолишься, будет тебе и работа, и зарплата, и социальный пакет... А не будет, значит, молился плохо.

Или вот Патриарший мост, открыт в 2004 году, а уже правительство Москвы планирует отремонтировать. Какая, однако, забота о гражданах!

Сравним хоть с Колизеем в городе Риме Итальянской республики - вот уж 2 тысячи лет стоит, обшарпанный, частично даже обвалившийся. Стыд смотреть. Наш бы Сергей Семенович давно оштукатурил бы, кладку подновил, вокруг все плиточкой, плиточкой...

Или вот взять площадь Святого Марка в г.Венеция округа Венето - тоже тысячу лет без капремонта, камень источился, потрескался, голуби все загадили. У нас бы давно уж покрытие поменяли.

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Кстати, там рядом Красная площадь имеется. Вокруг какие-то невнятные кирпичные строения, даже без облицовки.

Пора уже взглянуть Сергею Семеновичу хозяйским оком. Там покрытие переложить, здесь снести что-то лишнее, и на этом месте построить... да хоть парочку "небольших общественно-культурных центров общей площадью 5,7 тысячи квадратных метров". Или парк разбить, как в Зарядье, кусты высадить, скамеечки поставить - пусть люди удовольстве получают посильное...

И часы на башне давно поменять пора - чтоб табло электронное, современное, заодно рекламу какую-нибудь красивую. "Кока-колу" там или "Сименс".

И заместо ГУМа давно пора "Мегу" поставить, 21-й век все же...

Анатолий Баранов