В Южной Корее судят уже второго экс-президента за коррупцию

Суд Южной Кореи в пятницу назначил наказание экс-президенту Южной Кореи Ли Мён Баку в виде лишения свободы сроком на 15 лет по делу о коррупции, сообщает южнокорейский телеканал YTN. Ранее прокуратура требовала для экс-президента 20 лет тюрьмы. Кроме этого, экс-президенту назначен штраф в размере $11,5 млн.

Суд постановил, что Ли Мён Бак является реальным владельцем компании по производству автомобильных запчастей DAS, которая по документам принадлежит его брату. По данным следствия, Ли Мён Бак использовал эту компанию для формирования тайных финансовых счетов.

Также суд пришел к выводу, что Ли Мён Бак принимал плату от компании Samsung Electronics, которая пыталась избежать расследования по делу об уклонении от уплаты налогов.

В общей сложности, ранее Ли Мён Баку были предъявлены обвинения по 16 пунктам, в том числе в уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении своими служебными полномочиями и доверием.

Ли Мён Бак находился на посту президента Южной Кореи с 2008 по начало 2013 года. Ранее он также занимал пост мэра Сеула и являлся генеральным директором строительной компании Hyundai Engineering and Construction.

YTN отмечает, что Ли Мён Бак стал четвертым экс-лидером Южной Кореи, осужденным в соответствии с уголовным правом.

Напомним, другому экс-президенту Южной Кореи Пак Кын Хе, в апреле приговоренной к 24 годам тюрьмы за коррупцию и злоупотребление полномочиями, в августе увеличили срок лишения свободы на один год, то есть до 25 лет.

Апелляционный суд Сеула также увеличил размер штрафа до 20 миллиардов вон (17,8 миллиона долларов; ранее он составлял 18 млрд вон - около 16,9 млн долларов), сообщает агентство Yonhap 24 августа.

Прокуратура в апелляционном обращении требовала 30-летнего тюремного заключения и штрафа в размере 118,5 миллиарда вон. Сама экс-президент не явилась на судебное заседание 24 августа, заявив, что у нее нет к нему доверия.

От редакции: Интересно, а вот в России - что считать коррупцией на президентском уровне? Попадает ли в область коррупции и злоупотребления должностным положением "дело ЮКОСа с последующим переходом активов, месторождений и бензоколонок компании другу президента? Или тот факт, что другой ближайший друг президента бессменно возглавляет Газпром с вытекающими отсюда миллиардными последствиями?.. Что - капитализм в РФ какой-то неправильный, как настаивают либералы? Или всё-таки Фемида тут продажная девка сырьевого империализма?

Д.Ч.

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