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Московский листок

"На границе ключ переломлен пополам": волнения в Ингушетии не утихают

Опубликовано 05.10.2018 в разделе комментариев 2

ингушетия чечня силовигархия граница
"На границе ключ переломлен пополам": волнения в Ингушетии не утихают

Из 32 депутатов Народного собрания Ингушетии более десяти проголосовали против законопроекта, который предлагает утвердить соглашение об установлении границы между Ингушетией и Чечней. Об этом РБК сообщил депутат Народного собрания региона Закрий Мамилов. 

Он рассказал, что из 24 присутствовавших при голосовании депутатов один «даже не взял бюллетень и заявил, что в этом балагане не участвует», четверо испортили бюллетени и 13 проголосовали против. «Получается, голосов шесть-семь только за», — сказал он. Мамилов также предоставил РБК копию обращения депутатов с их подписями, где говорится, что 4 октября 2018 года они голосовали против принятия законопроекта «Об утверждении соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чеченской Республикой». Всего в обращении упомянуто 16 депутатов, но под ним стоит только 11 подписей.

Отметим, что странный этот, внезапно начатый делёж земли проходит на фоне массовых протестных выступлений ингушей. В Магасе проходит бессрочный массовый митинг против передачи земель Чечне. Акция была запланирована с вечера 3 октября, когда в соцсетях начали распространять информацию о всенародном сходе. 

Митингующие начали собираться на площади перед зданием парламента с восьми утра. По данным главы местного отделения партии «Яблоко» Руслана Муцольгова, к 11 часам дня число участников акции приблизилось к пяти тысячам. Силовики заблокировали въезды в Магас, митингующие оставляют машины и направляются к зданию парламента пешком. По сведениям очевидцев, к колонне присоединяются всадники на лошадях с национальными флагами. Присутствующие передают, что мобильный интернет в столице не работает. 

На фоне протестов в республике усилены меры безопасности. По данным издания «Кавказский узел», на дорогах установлены усиленные посты, на которых дежурят по 20-30 человек в масках. К месту протеста стянуты отряды полиции и Росгвардии. Участники митинга выкладывают в сеть многочисленные видео, на которых слышна стрельба. По данным очевидцев, силовики стреляют в воздух. 

От редакции: Для нас ВСЕ постсоветские границы - фикция, однако в этой истории нам заметно и интересно совсем другое. Прецедент пенсионной реформы, когда Путин волевым решением сломал через колено общественное мнение, позицию более чем 90% граждан - уже работает! Если Путину и правительству Медведева можно так поступать с великороссами - то отчего же нельзя подвинуть ингушей ради национальной гордости чеченцев? Кадыров что-то там говорил хитренькое: мол, оба народа натерпелись от Советской власти и нечего им делить после того как Сталин проклятущий выслал их вместе в Казахстан...

Однако оказалось, что делить-то есть что при капитализме и неофеодализме. Землица! И уж если Евкурова там на митинге ингуши иначе как Евкурвой не зовут - значит, путинские самбистские методы бросания через коленку с хрустом - не работают. "Депутаты не согласны" - это ещё слабо сказано. Народ не согласен - но он и в РФ не согласен, однако власть поступает по своему плану. По "плану Путина"? Мудрый план, ничего не скажешь... На фото ингушский ОМОН, перешедший на сторону восставшего народа. Утренняя молитва...

 

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Додик написал 05.10.2018 13:03
Землица то вроде не простая а нефтеносная.
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(без названия)
Чукча написал 05.10.2018 12:41
Не терпится разделить Россию на сотню маленьких украин? Чья идея с раницей?
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