Очередной герой коррупционной "вертикали" Сандаков осужден на 5 лет и 6 месяцев колонии

Советский районный суд Челябинска в четверг, 4 октября, признал бывшего заместителя губернатора области Николая Сандакова виновным во взяточничестве, мошенничестве, подстрекательстве к неправомерному доступу к компьютерной информации и назначил ему наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, передает ТАСС.

Суд постановил признать Сандакова виновным по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество"), по ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 272 ("Подстрекательство к неправомерному доступу к компьютерной информации"), по ч. 6 ст. 290 ("Получение взятки") УК РФ. Ему также назначен штраф в размере 7 млн рублей.

По версии следствия, в 2013-2014 годах Сандаков получил от директора фирмы ЧОП "Питон" взятку в виде незаконного безвозмездного оказания услуг по охране его жилого дома и установки систем видеонаблюдения на сумму не менее 1,96 млн. рублей. Взятку ему дали за помощь в заключении госконтракта на охрану высшего должностного лица Челябинской области на условиях, выгодных для ЧОП.

В 2011-2012 годах осужденный, занимая должность первого помощника губернатора Челябинской области, обманом похитил у экс-сити-менеджера Озерска 1,5 млн. рублей, пообещав ему совершить действия, благодаря которым он в будущем станет главой Магнитогорска.

В 2013 году Сандаков заказал специалисту по компьютерным технологиям осуществить неправомерный доступ к содержимому электронных почтовых ящиков и личной переписке челябинского политолога и начальника одного из управлений администрации губернатора области.

Вынося приговор, суд организацию взлома электронной почты переквалифицировал на подстрекательство к неправомерному доступу к компьютерной информации. И освободил его от наказания за это преступление за истечением срока давности.

После судебного заседания Сандаков сообщил журналистам, что обжалует решение суда.

- Смотрите, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - ни недели не проходит без новости о суде или задержании кого-то из путинской вертикали. Как же они там, наверху, осатанело воруют, и как много им оставила Советская власть из недостроенного коммунизма. Прут и прут... Вглядишься в ряху очередного "героя дня" - ну, бандюган же, всё на лице написано! Подаётся это, конечно, как нечто аномальное - но именно из-за количества, которое давно перешло в качество, складывается совсем иное впечатление - что коррупция есть системообразующий фактор. Просто невозможно судить всех одновременно, время от времени надо всё же осаживать воров - но в целом-то Система работает именно на этом горючем. Если в СССР такого быть не могло, особенно при Сталине - то теперь дорвались, и давай рассовывать по карманам бывшее всенародное, правда, не все способы монетизации этого придуманы, но чинуши хорошо учатся, о чём и сообщает соответствующая хроника. Пора отдельный раздел заводить каждому таблоиду кремлёвского пула - "Будни коррупции", ведь системных изменений тут быть не может - ибо системные изменения это революция...

Новости по теме:

В Южной Корее судят уже второго экс-президента за коррупцию

"На границе ключ переломлен пополам": волнения в Ингушетии не утихают

Путинского назначенца Евкурова закидали бутылками ингуши, охрана стреляет пока в воздух

Ингуши с аксакалами в авангарде требуют на митинге отставки путинского ставленника Евкурова