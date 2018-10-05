Потерявшие управление МиГом-29 пилоты спаслись в Подмосковье

Истребитель МиГ-29 упал в Коломенском районе Московской области, пилоты успели катапультироваться. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах. "Из-за технической неисправности, возникшей во время полета, машина стала неуправляемой, пилоты катапультировались, самолет упал в Коломенском районе. Пилоты выжили", - сказал источник.

Самолет вылетел с аэродрома в подмосковном Жуковском.

Как позднее сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации, самолет совершал учебно-тренировочный полет. "Во время полета летчики потеряли управление, поэтому направили его в безлюдное место, а сами катапультировались. Летчики не пострадали. Будет создана комиссия для расследования причин", - сказали в пресс-службе.

Упавший самолет - двухместный, это модификация МиГ-29УБ (учебно-боевой). Его обзорность уступает исходному одноместному истребителю МиГ-29. Катапультируемое кресло позволяет пилоту в критической ситуации покинуть машину даже на нулевой высоте.

МиГ-29 - многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в ОКБ МиГ. Впервые МиГ-29 был показан на авиасалоне в Фарнборо в 1988 году. Самолет не по всем характеристикам превосходит аналоги, но по самому главному - маневренности - до сих пор является одним из лучших. Тяга двигателя превышает вес самолета, а это означает, что с работающим двигателем истребитель может "стоять на хвосте" или набирать высоту с ускорением.

Самолет выполнен по интегральной аэродинамической схеме с плавным сопряжением низкорасположенного крыла и фюзеляжа, что дает ему повышенные несущие свойства. У истребителя два разнесенных двигателя и двухкилевое вертикальное оперение.

Вооружение самолета составляют различные ракеты класса "воздух-воздух" (до 7) и скорострельная пушка ГШ-301 калибра 30 мм.

Кабина оборудована системой отображения информации на фоне лобового стекла, а также нашлемной системой целеуказания. Кабина оснащается катапультным креслом К-З6. Оно обеспечивает возможность покинуть самолет в диапазоне скоростей от 0 до соответствующих М=2,5 и высот от 0 до 25 тыс. м.

Отметим, что при сходных обстоятельствах в июне 2015 при выполнении учебно-тренировочного полета в районе полигона "Ашулук" (Астраханская область) потерпел аварию истребитель МиГ-29, сообщили "Интерфаксу-АВН" в управлении пресс-службы и информации Минобороны.

"Авария произошла около 14 часов. Оба пилота катапультировались. Их жизни ничего не угрожает", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте падения истребителя жертв и разрушений нет. "Потерпевший аварию истребитель МиГ-29 выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта на борту", - заявил собеседник агентства.

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