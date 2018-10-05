Памятник истории, культуры и архитектуры, усадьба Барышникова ушла в Москве Собянинской с молотка

Каменное здание в усадьбе Барышникова в центре Москвы продано на электронном аукционе с превышением цены в 2,5 раза, сообщает в пятницу пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике. "Цена здания в усадьбе Барышникова выросла в 2,5 раза за два часа аукциона. Итоговая цена сделки составила 75,8 миллионов рублей. Всего на лот претендовали три участника", — говорится в сообщении.

Одноэтажный дом занимает площадь 489 кв.м. Здание относится к объектам культурного наследия. Оно было построено в XIX веке, в нем располагался лечебный корпус Мясницкого отделения больницы для чернорабочих. Новый собственник получил возможность восстановить объект и приспособить под современное использование.

"Сохранению подлежат местоположение, фасады, интерьеры, материалы стен и перекрытий, крыша и лестницы XIX века. При реставрации необходимо уточнить исторические колористические решения", — добавили в департаменте.

Усадьба помещика Ивана Барышникова была построена в конце XVIII века. С 1823 ей владел зять Барышникова Степан Бегичев, в это время усадьба стала одним из популярных культурных салонов. В частности, в этом доме работал над "Горем от ума" Александр Грибоедов. Во второй половине XIX века усадьбу выкупила городская казна, после чего в ней открылось Мясницкое отделение больницы для чернорабочих.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный поражается:

- Помните такие металлические таблички "Охраняется государством"? Их придумали в СССР, но на некоторые дома вешали и потом, в 90-х и 00-х. И я поражаюсь, как вот эта самая неприкосновенность, гарантированная государством (которое, конечно же, не просто "уже не то", а является своей противоположностью) уступила место "коммерческой целесообразности" и соответственно коммерческому использованию. Кое-где таблички просто тихо сняли и передали Департаменту Городского Имущества в качестве лакомых кусков "под офисы". Памятники культуры, являющиеся национальным достоянием - идут с молотка, и что там нагородят господа, заполучившие этот неприкосновенный фонд, никому неизвестно и неконтролируемо. Бывал я и в этих помещениях - там длительное время располагались "Аргументы и факты" и их пресс-зал. Что там можно сделать помимо ресторана - сложно предполагать. Скорее всего ресторацию "У Грибоедова" и откроют... Зато какой казне города прибыток! И плевать на исторический статус здания - как легко Лужков отдал точно такой же памятник истории и культуры на Петровке-25 под музей Церетели и кафе Кати Гердт - так нынче Собянин не видит никаких препятствий разавать памятники под коммерческие цели. Ельцин-Фонду отдали же на Малой Никитской усадьбу Долгоруковых-Бобринских, точно такой же памятник истории и архитерктуры, в котором бывал Пушкин? Так чем Пушкин святее Грибоедова? Как ломали аутентичные переходы во флигеля ради "московского филиала" Ельцин-центра (на самом деле тут и будет Центр, осваивающий ежегодные федеральные транши - миллионы!) - так и эту усадьбу коммерциализруют, всё, запрет государством снят...

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