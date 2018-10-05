Дядя Сэм не ослабляет дипломатический натиск на КНР

Китай представляет собой "значительную и растущую опасность", поставляя материалы и компоненты, критически важные для военно-промышленного комплекса страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на новый доклад Пентагона.

Речь идет о почти 150-страничном документе, в котором оборонное ведомство страны сообщает, что существует около 300 слабых мест в военной промышленности США, на которые могут негативно повлиять материалы и компоненты, поставляемые из Китая.

"Основной вывод этого доклада заключается в том, что Китай представляет собой значительную и растущую опасность посредством поставок материалов и технологий, которые считаются стратегическими и важными для национальной безопасности США", - говорится в документе.

Как сообщил во вторник журнал Foreign Policy со ссылкой на свои источники в Пентагоне, в ведомстве пришли к выводу, что китайское правительство якобы намеренно использует свою монополию на некоторые ключевые природные ресурсы, чтобы подорвать оборонно-промышленную базу США. К примеру, в США только одна компания производит перхлорат аммония, который является одним из компонентов топлива для межконтинентальных баллистических ракет.

Американское оборонное ведомство полагает, что Китай, который контролирует большую часть мировых запасов этого вещества, продает его по искусственно заниженным ценам и наносит ущерб американскому производителю. В исследовании также отмечается, что Китай играет доминирующую роль в мире в обработке редкоземельных минералов, которые используются в электронных устройствах, например, в смартфонах, а также практически во всех летательных аппаратах ВС США.

Таким образом, Пентагон приходит к выводу, что Китай намеренно организовал свой экспорт ресурсов и политику по торговле товарами обрабатывающей промышленности с тем, чтобы подорвать лидерство Америки в крайне важных отраслях индустрии. Министерство также выражает обеспокоенность в отношении растущего военного и экономического влияния Китая. Результаты исследования будут опубликованы в ближайшие недели.

Доклад также содержит ряд рекомендаций по защите американской промышленности, в том числе путем расширения прямых инвестиций в сектора, которые считаются критически важными.

Публикация доклада проходит на фоне обострения торговой войны США и Китая и резких заявлений со стороны американского руководства. Так, президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с КНР. Он обвинял Пекин в хищении американской интеллектуальной собственности и технологий и "несправедливой торговой практике". Это стало предлогом к обложению 25-процентными пошлинами китайских товаров на сумму 50 миллиардов долларов. Повышенные тарифы начали действовать в два этапа (по 34 и 16 миллиардов долларов), вступив в силу 6 июля и 23 августа соответственно.

С 24 сентября в США вступили в силу таможенные пошлины в размере 10% на ввозимые из Китая товары, общая стоимость которых оценивается в 200 миллиардов долларов. Как обещали в Белом доме, с 1 января 2019 года ставка обложения вырастет до 25%. Трамп также выразил намерение приступить к третьему этапу реализации ограничительных мер и, если Пекин осмелится предпринять ответные шаги, ввести дополнительные тарифы применительно к китайским товарам и услугам на 267 миллиардов долларов.

А вице-президент США Майкл Пенс заявил, что КНР вмешивается в демократические процедуры в США и предпринимает попытки повлиять на общественное мнение, поскольку " хочет другого американского президента". Он рассказал также о своей недавней беседе с "высокопоставленным сотрудником разведки". "То, что делает Россия, бледнеет по сравнению с тем, что делает Китай по всей нашей стране", - заявил собеседник Пенсу, говоря о попытках вмешательства в выборы в США. По утверждению вице-президента США, Китай "мобилизует негласных участников, группы прикрытия и средства пропаганды для того, чтобы добиться изменений в восприятии американцами китайской политики".

Пенс также обвинил Китай в том, что он использует так называемую "долговую дипломатию", предлагая многомиллиардные займы странам в Азии, Африке, Европе и Латинской Америке. Он также обрушился с критикой на американские компании, которые слишком тесно сотрудничают с Пекином. Вице-президент потребовал, чтобы компания Google немедленно отказалась от разработки поисковой системы Dragonfly, которая поможет коммунистическому режиму ужесточать цензуру в интернете.

Пенс также призвал американцев объединиться вокруг Дональда Трампа, чтобы сообща противостоять китайской угрозе. "Все больше журналистов без страха и личной выгоды "копают глубоко", чтобы найти новые доказательства того, как Китай вмешивается в наше общество. Однако под руководством президента Трампа Америка сохранит прежний курс", - уверен вице-президент США.

От редакции: Вообще, торговые войны - очень полезное событие для просвещения масс. Например, как бы узнали мы, что США поставляют нефть КНР? Оказывается, поставляли. Как и Газпром, поставлявший США сжиженный газ даже в период персональных санкций - ничего личного, только бизнес. Что им нужно, буржуи всегда купят. А вот что США уже сейчас прикидывают, какие и в каких землях лежат компоненты для их лучшего в мире оружия - говорит о непременной, непоколебимой позиции гегемона. Если ещё они вспомнят о редкоземельных металлах, что уже сделала Германия в своих взаимоотношениях с Казахстаном, - то вообще развернётся перед нами картина мирового империализма во всю ширь.

Военное господство требует всё новых вооружений, а это всё больше и всё чаще микросхемы, в которых и используются те самые редкоземельные металлы, в частности. И добыть (купить) их можно зачастую только у потенциального противника. Так что (как это было и в Чеченской кампании, когда Березовский вооружал моджахедов, и потом во всех локальных боевых конфликтах - включая конфликт в Донбассе, оснащение украинских ракет продукцией города Королёва) частенько врагов США будут устранять оружием, созданным на базе того, что имеется в земле этих самых врагов.

И это большущая проблема для человечества - мировоззренчески переводящая несправедливые войны как таковые в область абсурда, потому что воюют давно не копьями, а добываемым по всему миру и собираемым по разным, включая зарубежные, цехам в целях отнюдь не мирного сосуществования трудящихся. И мировой пролетариат вполне в силах, может этому препятствовать, если будет видеть до конца торговые цепочки, если научится расшифровывать торговые войны и планы империалистов задолго до начала войн - чтобы не вооружать своих же классовых врагов для истребления классовых братьев. Научиться видеть дальше классовых интересов собственных буржуазных правительств, не быть исполнителями милитаристской воли тех, кто завтра нас же отправит на свою войну, а добычу от неё будет делить всё с теми же "врагами", которых в качестве врагов навязывает через свои СМИ нам.

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

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