Рейтинг "ЕдРа" скатился следом за рейтингом Национального Лидера

Как показал опрос фонда "Общественное мнение" (ФОМ), если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в Госдуму, "Единая Россия" набрала бы 31% голосов. Это самый низкий показатель с 2008 года, когда ФОМ начал проводить исследование, сообщается на сайте фонда.

С июля, после объявления правительством о повышении пенсионного возраста, рейтинг партии власти упал с 40% до 35% и колебался на уровне 34-35%. До присоединения Крыма, в 2013 году, за единороссов выражали готовность проголосовать 39% граждан, максимум был в 2015 году - 55%.

Сегодня 14% россиян готовы отдать свои голоса за КПРФ, столько же - за ЛДПР: их рейтинги выросли с 9% в июне. За "Справедливую Россию" готовы проголосовать лишь 4% избирателей, 2% хотели бы испортить бюллетень, 15% ответить затруднились, а 14% признались, что выборы бы проигнорировали.

Упал за последнюю неделю и рейтинг Владимира Путина - с 47% до 45%, в мае он составлял 64%. Готовых проголосовать за лидера ЛДПР Владимира Жириновского и представлявшего на последних выборах коммунистов Павла Грудинина существенно не прибавилось: голоса им отдали бы по 10% опрошенных. Остальные участвовавшие в марте 2018 года кандидаты по-прежнему не получили бы больше 1%.

3 октября премьер-министр, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал членов партии извлечь урок из проигрыша кандидатов-единороссов на губернаторских выборах в ряде регионов. "Это нормально, это демократия, но для партии это определенный урок. Его нужно правильным образом выучить и в будущем постараться вернуть те позиции, которые партией были утрачены", - заявил глава правительства на заседании комиссии "Единой России" по контролю за реализацией предвыборной программы партии.

Ранее "Левада-центр" провел опрос, по итогам которого выяснилось, что деятельность Владимира Путина как президента России не одобряют 33% опрошенных россиян (одобряют 67%, не ответили 1%). Это наивысший антипоказатель с января 2014 года. Мало того, 41% респондентов уверены, что сегодня под руководством Путина "страна движется по неверному пути".

Таким образом, рейтинг президента вернулся к "докрымским" значениям - с лета 2011 года по март 2014 года рейтинг неодобрения у Путина постоянно находился выше 30%, достигнув максимума в 37% к концу 2013 г. А после присоединения полуострова Крым к РФ количество россиян, одобряющих дела президента Путина, закономерно выросло - не одобряли его деятельность в среднем только 17% респондентов. Вновь расти антирейтинг стал с мая 2018 года, когда граждане РФ узнали о готовящейся пенсионной реформе.

Как сообщил социолог "Левада-центра" Денис Волков, заметное падение президентского рейтинга" началось еще в начале 2018 года. Предвыборные настроения оживили и подтянули рейтинг Владимира Путина, но после выборов мобилизация его сторонников закончилась, а вместо обещанного повышения зарплат люди получили повышение пенсионного возраста.

От редакции: Ну, хоть тут наши либеральные коллеги не наигрывают власти очки - как со "смирением" с пенсреформой. Впрочем, вряд ли после провальных для "ЕдРа" выборов, когда большинство кандидатов по примеру Путина шли самовыдвиженцами - рейтинг партии власти вырос бы. По плану её создателя - партия проходит сложный период в роли проводника-популяризатора "непопулярных" реформ, и народ это должен ещё и одобрять? Это (пенс.реформа) очередное новшество а ля "как на Западе" - прямой удар по благосостоянию трудящихся, и потому как наплевавший на волю 90% граждан РФ Путин, так и партия чинуш-миллионеров логично стали изгоями. Ими и останутся, хотя я уже вижу местами со стороны "товарищей" предательские попыточки спасти рейтинг Путина, подставить плечо - как с "декриминализацией" 282-й статьи - очень своевременно это "сбытие обещаний" происходит, вам не кажется?!

Режим только что переизбранного Путина показал, что он способен на диктатуру "в интересах России мы пойдём до конца" (в интересах миллиардерского списка "Форбс"?!), причём диктатуру крупного капитала, подавляющего самых бедных - тех, кто отработал уже на благо родины большую часть жизни. И это они, властвующие миллионеры и миллиардеры, эти либералы же - жаловались на диктатуру пролетариата? Это они же открывали в Москве перед зданием СОГАЗа "стену скорби" по умученным в ГУЛАГе (туда бы и пенсрефомраторов нынешних!) при диктатуре пролетариата?

Откровенные, государственного уровня воры, а даже не жулики (этот организованный криминал окреп за 7 лет ношения такого названия) - как их, ещё с классовой симпатией, окрестил буржуазный политик Навальный. Государство, совершив полный проворот вокруг собственной оси, повернулось к прежнему правящему (рабочему) классу своей жирной спиной и даже задницей. Какой тут может быть рейтинг? Тут может быть уже только недолгий брутальный контроль трудящихся масс правящим классом посредством прямой силы, террора - к чему режим Путина и вынужден местами приступать. Но на любую силу найдётся сила - при наличии превосходящих силы противника интеллектуальных сил, конечно.

Дмитрий Чёрный, гражданин СССР

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