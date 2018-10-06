Максимальные прибыли это смерть трудящихся

Олигархическая диктатура продолжает наступать на рабочих во всем мире. В частности, в России погоня за максимальными прибылями наиболее крупных буржуев снова привела к трагедии. Утром 5 октября в Тверской области произошло ДТП с автобусом и маршруткой, СМИ сообщают о 12 погибших (https://www.5-tv.ru/news/223143/vdtp-savtobusami-vtverskoj-oblasti-12-celovek-pogibli-idvoe-postradali/) и неизвестно сколько, и как тяжело, пострадавших. При этом в маршрутке было всего 12 человек из которых 11 погибли!

Казалось бы, какая связь? Но она есть и самая прямая. Утром автобусы возят пролетариат: кого на работу, кого с работы; крупная буржуазия экономит на водителях, сокращая их количество и экономически принуждая к большему числу рейсов (при этом абсолютно не важно, владеет ли она парком машин или нанимает частника). Также почти непрерывное чередование рабочих смен, позволяет буржуазии максимально полно загружать свои частные средства производства. Таким образом, меньшее число водителей при их максимальной эксплуатации, дает буржуазии дополнительную прибыль. Более того, такое положение дел подается капиталистами как забота о водителях – «мы даем возможность больше заработать» (совершить больше рейсов), говорят буржуи водителям.

Итог закономерен: уставший и старающийся как можно больше «заработать» (на самом деле лишь обогатить буржуазию большим количеством неоплаченного труда) водитель теряет контроль за дорогой, совершает опасные маневры и т.д. Именно так, а не иначе, происходят аварии. Данная конкретная авария в Тверской области, к сожалению, не первая и не последняя.

Сколько еще таких ДТП произойдет? Сколько еще наемных работников в них погибнет или будет искалечено на всю жизнь? А главное – ради чего? Исключительно ради пухлых карманов буржуазии, которые позволяют ей скупать острова, яхты и золотые унитазы! Вот так: в мире капитализма, вещь, произведенная трудом рабочего (тот же золотой унитаз, например), ценится намного дороже жизни своего производителя, которая не стоит практически ничего.

И только мы, наемные работники всех национальностей, вооруженные нашим главным теоретическим оружием против буржуазии – научным коммунизмом, и организованные в свою рабочую партию, способны раз и навсегда положить конец этой бесконечной череде наших смертей, эксплуатации и нищенства! Только революционная диктатура пролетариата и социализм дадут рабочим всех стран спокойную жизнь без бесконечной череды катастроф (будь то ДТП, пожары и др.) и соответствующее человеку труда материальное обеспечение. А в будущем, при плановом развитии экономики и росте производительных сил общества, мы сможем полностью перейти к коммунизму, когда необходимый труд человека (вроде труда водителя) будет заменен работой полностью автоматической машины.

Так что каким именно будет наше будущее, зависит исключительно от нас: будут ли нас и далее убивать, калечить и грабить при старом строе ради извлечения максимальной прибыли, либо мы сами возьмем власть и собственность в свои руки и организуем производства так, что уже жизнь трудящегося, а не прибыль социальных паразитов, будет основным приоритетом в нашем новом обществе.

Думайте, товарищи, решайте!