Мордашову и его "дочкам", от санкций умученным, окажет широкую поддержку Минфин

Минфин РФ подготовил очередной проект поправок в закон "О валютном регулировании и валютном контроле", посвященный освобождению резидентов, попавших под санкции, от обязанности репатриировать экспортную выручку и использовать счета в уполномоченных банках для расчетов с нерезидентами.

В июле уже был принят закон, которым отменялись штрафы за нерепатриацию выручки для компаний-экспортеров, которые попали под западные санкции. Как пояснял тогда замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, проблема коснулась компаний под санкциями, которые не могли вернуть валютную выручку, за что могли быть оштрафованы по действовавшему на тот момент законодательству. По словам замминистра, правительство разрабатывало отдельный законопроект, касающийся либерализации валютного законодательства для санкционных компаний, однако он не успел бы пройти три чтения в Госдуме в весеннюю сессию, поэтому было решено внести поправки относительно отмены штрафов в уже находящийся на рассмотрении во втором чтении законопроект.

В принятых тогда поправках устанавливалось, что компания освобождается от обязанности репатриировать валютную выручку в случае, если она включена в специальный перечень резидентов, попавших под санкции. Данный перечень утверждает Федеральная налоговая служба по согласованию с Минфином после подачи резидентом соответствующего заявления. Перечень должен быть размещен на официальном сайте ФНС.

В опубликованном в пятницу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов законопроекте уточняется норма, принятая летом текущего года относительно включения резидентов, попавших под санкции, в этот специальный перечень.

Круг таких резидентов расширяется. Если раньше речь шла только о тех, кто сам попал под меры ограничительного характера иностранных государств, гособъединений или учреждений, то теперь в него предлагается также включить резидентов, в капитале которых на 50% и более прямо или косвенно участвуют лица, попавшие под санкции.

Кроме того, теперь такие компании смогут не только не получать на свои счета в уполномоченных банках иностранную валюту или рубли по внешнеторговым договорам, но и не возвращать в РФ средства, уплаченные нерезидентами за не ввезенные в РФ товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них. Предлагается считать такие компании при попадании в перечень выполнившими два этих обязательства.

Как отмечается в материалах к законопроекту, с которыми ознакомился "Интерфакс", в основе законопроекта - предложения ПАО "Силовые машины" по минимизации последствий санкций, введенных в отношении отдельных резидентов РФ. Подконтрольная Алексею Мордашову компания попала под американские санкции в январе этого года, и вскоре столкнулась с серьезными проблемами при исполнении зарубежных контрактов. В частности, в мае стало известно, что компания не может получить экспортную выручку в размере $102,3 млн (более 6 млрд рублей) по контракту на сооружение ТЭС "Лонг Фу-1". Банки-нерезиденты отказываются проводить платежи в адрес подсанкционного лица, а у вьетнамского заказчика - государственной компании - нет полномочий от органов власти на изменение контракта, а также валюты и банков, задействованных в расчетах, отмечал "Силмаш".

- Какая трогательная забота, - улыбается редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - кто же поможет миллиардеру Мордашову, как не родное капиталистическое государство? Не о песнионерах же неприбыльных, затратных беспокоиться государству в период экономических войн? Наоборот, из пенсионных деньжат, из Пенсионного фонда можно взять, как в 1993-м - на самое насущное. Тогда это была оплата ратного труда танкистов-кантемировцев, сейчас - помощь олигархату, который без новой конституции "на крови" 1993-го года и без залоговых аукционов вообще бы не возник. Минфин в июле заявил, что секвестирует финансирование образования, культуры и армии - зато вот родным олигархам и их "дочкам" явно ни в чём и никогда не откажет. Ведь "бизнесмены развивают экономику и должны чувствовать уверенность в завтрашнем дне" - как сказал Димон Великий. А если уверенность для бизнесменов - это возможность убежать вместе с капиталами за пределы РФ, то и в этом случае следует оказать им всяческую поддержку - потому что никто, кроме бизнесменов не умеет развивать экономику, только нажива, ощущение крупных денег в руках учит управлять судьбами рабочих и страны. Вот по этим либерал-утопистским догмам и "развивается" наша Раша уже 25 лет...

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