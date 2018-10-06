Сенцов "поголодал" и перестал

Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что прекращает голодовку с 6 октября из-за угрозы начала его принудительного кормления.

"В связи с критическим состоянием моего здоровья, а также начавшимися патологическими изменениями во внутренних органах, в самое ближайшее время ко мне запланировано применение принудительного питания. Мое мнение при этом уже не учитывается - якобы я уже не в состоянии адекватно оценивать уровень здоровья и опасности, ему грозящей", - говорится в заявлении Сенцова, которое в пятницу распространил его адвокат Дмитрий Динзе.

"Насильственное кормление будет проводиться в рамках реанимационных мероприятий по спасению жизни пациента. В данных условиях я вынужден прекратить свою голодовку с завтрашнего дня, то есть с 6.10.18", - отмечается в заявлении.

Ранее в пятницу заместитель директора ФСИН Валерий Максименко сообщил, что осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку, которую соблюдал с середины мая (145 дней). Сотрудник ФСИН добавил, что "лучшие диетологи Москвы разработали для него специальную диету для вывода его из голодовки".

"Я благодарю всех, кто принимал участие, и наших (ФСИН - ИФ) врачей, и врачей лабытнангской больницы, и адвокатов, которые подсказали ему, что надо жить, что жизнь продолжается. Окончательно его уговорили наши врачи, наши специалисты. И он выбрал жизнь", - сказал Максименко.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества. Сообщество планировало продолжить "ленинопад" в Крыму, то есть вандальные действия в отношении памятников Советской эпохи - с использованием взрывчатых веществ...

От редакции: На Подоле, на той самой Могилянке, которая принимала в Евромайдане бурное участие - на самом видном месте (колоннаде) красуется длинный белый баннер #Free Sentsov. Аглицкий спеллинг как бы и не подразумевает никакой иной поддержки: человек же боролся за западные ценности и права человека на "оккупированной ватниками" территории. Да и не является ли простейшим и неотъемлемым правом всякого "цивилизованного" человека - право взрывать памятники Ленину? Ведь Ленин и большевики, о чём великий Путин сказал ещё в 1991-м году в питерском ФСБ, подорвали самые основы цивилизации в России - частную собственность, затормозили развитие экономики безжалостно... Так что дихотомия Сенцов/Путин - не срабатывает, это люди одинаковых антисоветских убеждений.

Как расчехлитель для творческой интеллигенции этот лохотронщик неплохо поработал: я, например, узнал, что в моей френдленте водятся откровенные дуры-писательницы, готовые не только на коленях у Горбачёва сидеть, но и за таких дуриков "вписываться". Ведь всерьёз голодать столько дней невозможно (тот же Удальцов похудел лишь за три недели на столько, сколько потерял веса Сенцов в июле) - значит, обман "неполживого" режиссёра приветствовали и сами обманутые. Писательницы из тех самых кавказских республик СССР родом, которых без Ленина и большевиков в цивилизации вообще не было бы - а туда же, за европейские права-с, за "ленинопад"... Но каковы мнимые "герои" - такова и поддержка, маловато интеллигенции поехало на Ямал. А парень на псевдоголодовке приподнял себе имя, до посадки вовсе неизвестное, теперь заработает помилование путинское и поедет снимать кинцо в ту самую Европу, которой так настойчиво молился. На их гранты, конечно же. Как Сергей Жадан, например, только он книги о "совковом" менталитете на немецкие гранты обычно пишет.

Дмитрий Чёрный, гражданин СССР